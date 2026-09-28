Triều cường đạt đỉnh đúng giờ tan tầm, người dân TP.HCM vất vả di chuyển về nhà

Ông Nguyễn Văn Thuận (ngụ phường Tân Mỹ) cho biết khu vực dưới chân cầu Phú Mỹ được xem là “rốn ngập”, cứ mưa hoặc triều cường là người dân lại phải bì bõm trong dòng nước. “Hên nay trời không mưa, chứ nếu mưa mà gặp triều cường thì chỉ có dắt bộ về nhà”, ông Thuận nói.