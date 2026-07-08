Khu vực 600 ngôi nhà là “vùng trũng” bất động sản, cứ triều cường là ngập, sắp được giải tỏa làm công viên, đường lớn ở trung tâm TP.HCM

Theo ông Nguyễn Văn Tuân (60 tuổi), một người dân sống tại khu vực: “Đường ở đây cứ đến giờ cao điểm là khá kẹt vì mặt đường hẹp. Chỉ cần một ô tô dừng hoặc đậu bên đường là xe cộ phía sau bị ảnh hưởng ngay”.