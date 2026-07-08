Khu vực 600 ngôi nhà là “vùng trũng” bất động sản, cứ triều cường là ngập, sắp được giải tỏa làm công viên, đường lớn ở trung tâm TP.HCM

Dự án sẽ biến đường Tôn Thất Thuyết từ tuyến đường nội bộ cô lập thành trục trung chuyển huyết mạch của khu Nam trung tâm, mở khóa không gian ven kênh Tẻ và kích hoạt dòng vốn bất động sản, thương mại – dịch vụ đổ về khu vực này.
Theo văn bản chỉ đạo của UBND TP.HCM, dự án cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc kênh Tẻ sau điều chỉnh có tổng vốn hơn 5.500 tỷ đồng, do Ban Giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, triển khai tại các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu.
Dự án dài khoảng 3,6 km, trong đó nâng cấp 3,4 km đường Tôn Thất Thuyết, mở rộng mặt đường từ 7–8m lên 27m (gấp gần 4 lần hiện nay). Ngoài trục đường chính, dự án còn xây cầu qua rạch Nguyễn Kiệu, xây mới đường số 1 (185m), mở rộng cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn lên 25m, xây kè ven kênh Tẻ – rạch Nguyễn Kiệu, bố trí điểm cập tàu và hình thành công viên cảnh quan dọc kênh.
Đáng chú ý, gần 600 trường hợp nhà đất dọc tuyến sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án. TP.HCM dự kiến thu hồi gần 5,4 ha đất, trong đó 430 hộ dân và 31 tổ chức thuộc diện giải tỏa toàn bộ.
Đặc biệt, khu vực đường Tôn Thất Thuyết – kênh Tẻ nằm giữa “vành đai” cao tầng dày đặc của thành phố, với loạt dự án như De La Sol, Sunshine Horizon, Riva Park và cụm căn hộ ven Bến Vân Đồn gồm The Tresor, Masteri Millennium, The Gold View, Saigon Royal Residences…
Tuy nhiên, trái với tốc độ phát triển bất động sản xung quanh, hạ tầng ven kênh Tẻ nhiều năm qua vẫn là “vùng trũng” đúng nghĩa. Cứ triều cường hoặc mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn đường Tôn Thất Thuyết và hẻm dân cư lại ngập sâu 0,3 - 0,5 m, kéo theo kẹt xe, đảo lộn sinh hoạt và kìm hãm giá trị đô thị ven kênh.
Hơn nữa, giao thông trên trục đường Tôn Thất Thuyết cũng thường xuyên quá tải. Nhiều đoạn đường hiện chỉ đủ hai làn xe, trong khi mật độ dân cư cao, lượng phương tiện lớn.
Một số khu vực hình thành chợ tự phát, hàng quán lấn chiếm vỉa hè, khiến mặt đường càng bị bóp nghẹt, ùn tắc vào giờ cao điểm.
Theo ông Nguyễn Văn Tuân (60 tuổi), một người dân sống tại khu vực: “Đường ở đây cứ đến giờ cao điểm là khá kẹt vì mặt đường hẹp. Chỉ cần một ô tô dừng hoặc đậu bên đường là xe cộ phía sau bị ảnh hưởng ngay”.
Song song, dự án cầu - đường Nguyễn Khoái hơn 3.700 tỷ đồng cũng đã khởi công vào tháng 12/2025. Dự án sẽ hình thành trục kết nối mới giữa khu Nam và trung tâm TP.HCM, trong đó có các nhánh kết nối về đường Tôn Thất Thuyết và Trần Xuân Soạn. Ảnh: Khu vực dự kiến xây cầu - đường Nguyễn Khoái.
Khi hoàn thành, trục đường Tôn Thất Thuyết – kênh Tẻ sẽ được “lột xác” từ điểm nghẽn ngập nước, kẹt xe thành tuyến giao thông – cảnh quan mới của khu Nam trung tâm. Cùng với cầu – đường Nguyễn Khoái sẽ mở thêm kết nối giữa Quận 1, Quận 4 cũ và khu Nam TP.HCM, qua đó tạo lực đẩy mới cho bất động sản, thương mại – dịch vụ ven kênh Tẻ.