Vụ phát hiện hộp sọ người dưới mương nước ở Nghệ An: Đã xác định danh tính nạn nhân

Sau khi phong tỏa hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều phần xương của cơ thể cùng một số quần áo và hiện vật được cho là của nạn nhân.

Liên quan vụ việc phát hiện hộp sọ người dưới mương nước ở Nghệ An gây xôn xao dư luận, theo thông tin trên báo Công Lý, chiều 7/7, lãnh đạo UBND xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan Công an đã xác định được danh tính nạn nhân.

Sáng 7/7, sau khi phong tỏa hiện trường, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát khu vực xung quanh nơi người dân phát hiện hộp sọ và thu giữ thêm nhiều phần xương của cơ thể cùng một số quần áo và hiện vật được cho là của nạn nhân.

Lực lượng chức năng thu thập thêm nhiều phần xương cùng một số quần áo và hiện vật tại hiện trường. (Ảnh: Công Lý)

Qua xác minh, cơ quan chức năng đã xác định nạn nhân là ông B.Đ.H. (SN 1974, trú xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An). Bà Đặng Thị Dung, Chủ tịch UBND xã Quan Thành thông tin, ông H. có tiền sử mắc bệnh về thần kinh. Ông này rời khỏi nhà từ tháng 9/2025, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều lần nhưng không có tung tích.

Sau khi lực lượng chức năng thu thập các hiện vật tại hiện trường, người thân đã đến nhận diện. Thông qua quần áo, đồ dùng còn sót lại, người thân xác nhận nạn nhân là ông H.

Cơ quan chức năng đã bàn giao các mẫu xương cùng hiện vật liên quan cho gia đình để lo hậu sự, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Nạn nhân là một người đàn ông có tiền sử mắc bệnh về thần kinh, đã rời nhà từ tháng 9/2025. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin vào khoảng 19 giờ ngày 6/7, người dân ở xóm Nam Phượng Sơn (xã Quan Thành, Nghệ An) đang cắt cỏ dọn bờ mương nước bên đường thì hốt hoảng phát hiện một hộp sọ người nên trình báo công an và chính quyền địa phương.

Công an xã Quan Thành sau khi nhận tin báo đã có mặt phong tỏa hiện trường đồng thời báo lên Công an tỉnh Nghệ An để xác minh, điều tra làm rõ.