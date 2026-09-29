Vừa bị phạt 9 triệu đồng, tài xế “ma men” lại mua bia uống tiếp

Vừa bị phạt 9 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng vì vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung, người đàn ông vẫn ra quán gần chốt CSGT mua bia uống tiếp.

Trưa 29/9, Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp Công an xã Đại Thanh và Công an xã Nam Phù tổ chức kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực nút giao Giải Phóng - Trương Định, phường Hoàng Mai.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện nhiều người vẫn lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.

Khoảng 13h35, lực lượng CSGT phát hiện ông N.T.Q. (SN 1967, ở Hà Nội) lái xe máy mang biển kiểm soát 29AA-265.xx trên đường Trương Định có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy ông Q. có nồng độ cồn ở mức 0,541mg/lít khí thở (vượt mức kịch khung 0,4mg/lít khí thở). Tại chốt kiểm tra, ông Q. cho biết bản thân nghiện rượu.

Tổ công tác lập biên bản, xử phạt ông Q. 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện tới 7 ngày làm việc.

Ông Q. tiếp tục uống bia sau khi bị CSGT lập biên bản. (Ảnh: V.Y.)

Đáng nói, sau khi hoàn tất việc lập biên bản, ông Q. rời khỏi khu vực chốt, tìm đến quán nước gần đó mua một lon bia và tiếp tục uống.

Phát hiện sự việc, đại diện tổ công tác nhắc nhở, yêu cầu ông Q. rời khỏi khu vực và chấp hành nghiêm việc xử lý vi phạm.

Khoảng 10 phút sau, CSGT tiếp tục phát hiện một người đàn ông lái xe máy điện mang biển kiểm soát 29MDD1-306.xx có dấu hiệu vi phạm nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Người này không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng và rời khỏi khu vực chốt.

Tổ công tác lập biên bản sự việc, tạm giữ phương tiện để xác minh chủ xe và những người liên quan, làm cơ sở xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực nút giao Giải Phóng - Trương Định. (Ảnh: V.Y.)

Theo đại diện tổ công tác, trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn có thể bị xử phạt ở mức cao nhất là 9 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Cũng trong thời gian làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 tài xế xe máy có nồng độ cồn ở mức 1, chưa vượt quá 0,25mg/lít khí thở.

Khi làm việc với CSGT, những người này đưa ra lý do thời tiết oi nóng nên uống bia để giải nhiệt. Với mỗi trường hợp, tổ công tác lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trung tá Hoàng Minh Tuấn, tổ trưởng tổ công tác, cho biết đơn vị thường xuyên tổ chức các tổ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn.

Theo Trung tá Tuấn, với những trường hợp có thái độ không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở và yêu cầu chấp hành quy định pháp luật về giao thông. CSGT cũng tuyên truyền để người vi phạm nhận thức được việc sử dụng rượu, bia rồi lái xe có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.