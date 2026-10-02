Đại lộ dài nhất Việt Nam với 16 làn xe, đẹp như Châu Âu... đang hình thành 1 nút giao thiết kế đặc biệt ngay sát siêu đô thị của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Là một trong những dự án giao thông trọng điểm có tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, nút giao Vành đai 3.5 - Đại lộ Thăng Long đang bước vào giai đoạn thành hình sau hơn một năm thi công.

Dự án nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư, được khởi công tháng 4/2025, với tổng mức đầu tư khoảng 2.384 tỷ đồng.



Nút giao được xây dựng tại điểm giao giữa Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long, nhằm tổ chức lại dòng phương tiện tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô. Theo thiết kế, nút giao được tổ chức theo mô hình khác mức hoàn chỉnh, trong đó hầm chui trực thông theo hướng Hoàng Tùng - Quốc lộ 32 là hạng mục chính.

Phối cảnh dự án.

Hầm có quy mô 4 làn xe, dài khoảng 910m; tính cả phần đường dẫn, tổng chiều dài công trình gần 975m, cho phép phương tiện đi xuyên qua nút giao mà không phải cắt ngang dòng xe trên Đại lộ Thăng Long.

Ngoài hầm chui, dự án còn xây dựng 4 cầu nhánh dạng tuabin với tổng chiều dài hơn 2,3km. Các cầu sử dụng kết cấu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, rộng 8,8m và bố trí 2 làn xe. Hệ thống tường chắn, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật cũng được triển khai đồng bộ trong phạm vi dự án.

Khi đưa vào khai thác, nút giao sẽ đảm nhiệm vai trò kết nối giữa Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 và Vành đai 3,5, giúp các dòng phương tiện di chuyển theo hướng xuyên suốt thay vì giao cắt trực tiếp tại nút hiện hữu. Đây cũng là một trong những hạng mục trên tuyến Vành đai 3,5, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường vành đai phía Tây Hà Nội.

Sau hơn một năm thi công, nút giao Vành đai 3.5 - Đại lộ Thăng Long (xã An Khánh, Hà Nội) đang dần lộ diện với hệ thống cầu nhánh tuabin và hầm chui nối tuyến vành đai 3.5. (Ảnh chụp tháng 8/2026).

Từ nút giao này, khả năng tiếp cận các khu đô thị phía Tây như Vườn Cam, Lumi Hanoi, Vân Canh, Nam An Khánh, Geleximco và Vinhomes Smart City được rút ngắn theo các hướng kết nối mới. Công trình cũng tạo thêm liên kết giữa các khu đô thị này với Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32. Việc hoàn thiện hạ tầng giao thông tại đây sẽ mở thêm các hướng kết nối đến khu vực Hoài Đức, An Khánh, Hòa Lạc và các đô thị vệ tinh phía Tây Hà Nội.

Đại lộ Thăng Long được thông xe, gắn biển công trình vào ngày 3/10/2010, nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tuyến đường có tổng mức đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 1.800 tỷ đồng, phần còn lại do Hà Nội và Hà Tây (cũ) đảm nhiệm.

Toàn tuyến dài gần 30 km, bắt đầu từ Km 1+800 tại nút giao Trung Hòa – Nhân Chính và kết thúc tại Km 31+064, nút giao Hòa Lạc với Quốc lộ 21A. Tuyến có quy mô 12-16 làn xe, rộng trung bình khoảng 140 m, gồm các dải đường cao tốc, đường đô thị, đất dự trữ, cây xanh và vỉa hè.