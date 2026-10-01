Tất cả những ai ra sân bay tối nay chú ý: Mưa lớn, cửa ngõ Tân Sơn Nhất ùn tắc kéo dài!

Cơn mưa lớn trút xuống TPHCM đúng giờ tan tầm, tan trường chiều 1/10 khiến nhiều tuyến đường ùn ứ, dòng xe nối dài, người dân chật vật di chuyển.
Chiều 1/10, một trận mưa lớn trút xuống nhiều khu vực TPHCM đúng thời điểm tan tầm, tan trường
Ghi nhận vào chiều tối cùng ngày, khu vực từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, hướng về trung tâm TPHCM, xuất hiện tình trạng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài
Mưa nặng hạt khiến tầm nhìn hạn chế, nhiều người đi xe máy phải tấp vào lề đường mặc áo mưa, trong khi lượng phương tiện đông khiến giao thông tại một số tuyến đường di chuyển chậm
Mưa lớn kèm lượng xe đông khiến các phương tiện phải di chuyển chậm
Tại khu vực này, dòng xe liên tục dồn lại, khoảng cách giữa các phương tiện bị thu hẹp
Người dân mất nhiều thời gian hơn để di chuyển qua đoạn đường trong lúc mưa vẫn tiếp diễn
Không chỉ gây khó khăn cho người đi xe máy, mưa lớn cũng khiến việc lưu thông của ô tô trở nên chậm hơn khi lượng phương tiện tăng cao vào cuối ngày
Thời điểm mưa trùng với giờ tan tầm khiến mật độ phương tiện trên đường càng tăng
Nhiều người sau một ngày làm việc phải di chuyển trong điều kiện trời mưa, đường đông và tầm nhìn hạn chế
Cửa ngõ ra sân bay Tân Sơn Nhất ùn ứ kéo dài sau cơn mưa lớn
Hàng dài ô tô, xe máy nối đuôi nhau trên đường Trường Sơn, di chuyển chậm trong giờ cao điểm
Nhiều hành khách không khỏi lo lắng có thể mất thêm thời gian để đến sân bay, ảnh hưởng lịch trình và nguy cơ lỡ chuyến nếu tình trạng ùn tắc kéo dài.
Dòng xe kéo dài, đèn phanh đỏ đường
Theo Đài Khí tượng - Thủy văn Nam Bộ, trong ngày 1 và 2/10, nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục tồn tại, tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ. TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ duy trì hình thái mưa rào và dông rải rác vào chiều, tối và đêm. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng dông, sét, lốc và gió giật mạnh, đặc biệt trong thời điểm chiều tối và ban đêm.