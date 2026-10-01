Tất cả những ai ra sân bay tối nay chú ý: Mưa lớn, cửa ngõ Tân Sơn Nhất ùn tắc kéo dài!

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn Nam Bộ, trong ngày 1 và 2/10, nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục tồn tại, tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ. TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ duy trì hình thái mưa rào và dông rải rác vào chiều, tối và đêm. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng dông, sét, lốc và gió giật mạnh, đặc biệt trong thời điểm chiều tối và ban đêm.