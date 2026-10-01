Bộ Công an: Huấn Hoa Hồng và Hải Sapa lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội để lừa đảo

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) "Huấn Hoa Hồng" và "Hải Sapa" đã lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) tại họp báo.

Chiều 1/10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III năm 2026.

Tại họp báo, Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra ( C01, Bộ Công an) cho biết, nhiều đối tượng đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok để có những phát ngôn lệch chuẩn, kích động bạo lực; dàn dựng mâu thuẫn, cổ súy lối sống, cách hành xử kiểu "giang hồ"; đăng tải, dàn dựng các nội dung trái sự thật, trái thuần phong mỹ tục nhằm gia tăng lượng tương tác, số người theo dõi trên các trang mạng xã hội, tạo lợi thế quảng cáo hoặc lừa dối nhằm thu lợi bất chính, chiếm đoạt tài sản của các cá nhân. Những hành vi này gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi, nhất là đối với giới trẻ.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh, xử lý các đối tượng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, làm trong sạch môi trường mạng.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) thông tin tại họp báo

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung đấu tranh với loại tội phạm này và bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Nhiều đối tượng đã bị khởi tố để điều tra, xử lý, được dư luận xã hội quan tâm, đồng tình, ủng hộ.

Điển hình như vụ án liên quan đến Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa Hồng") cùng đồng phạm. Các đối tượng bị xác định đã triệt để lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng để thông tin biết trước kết quả xổ số, khiến các bị hại tin tưởng, chuyển tiền, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ thứ hai là vụ án liên quan đến Vũ Hoàng Hải (thường gọi Hải Sapa), trong việc kinh doanh thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc, in logo Hải Sapa nhưng thực chất là thịt trâu đông lạnh của Ấn Độ. Đối tượng bị xác định có hành vi lừa dối khách hàng; cùng với vợ là Bùi Thị Kim Tuyến có hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Về vụ án này Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tập trung điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.



