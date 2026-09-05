Phá đường dây dùng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để quảng cáo cho vay tiền

Nhóm đối tượng lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sau đó sử dụng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để quảng cáo cho vay tiền.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn cho vay tiền online.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện Nguyễn Hà Hiền (SN 1998, trú Hà Nội) có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Từ Hiền, các trinh sát tiếp tục xác minh, phát hiện nhiều người có liên quan, hình thành đường dây hoạt động liên tỉnh, thực hiện nhiều vụ lừa đảo với số tiền lớn.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình xác minh gặp không ít khó khăn khi các đối tượng gây án tại Đà Nẵng nhưng cư trú ở địa phương khác, không tập trung tại một địa điểm mà chia thành nhiều khu vực để hoạt động.

Nhóm này sử dụng Telegram để điều hành, trao đổi phương thức, thủ đoạn đối với từng bị hại; khi nghi ngờ bị phát hiện sẽ nhanh chóng xóa thông tin, dữ liệu liên quan. Khi ra ngoài, các đối tượng thường che giấu đặc điểm nhân thân, cảnh giới, quan sát khi di chuyển, hạn chế tiếp xúc với nhau và thường xuyên thay đổi chỗ ở nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Sau thời gian kiên trì thu thập tài liệu, làm rõ phương thức hoạt động và vai trò của các đối tượng, Ban chuyên án quyết định phá án.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng bố trí 3 tổ công tác đến nhiều địa điểm tại Hà Nội, phối hợp với Công an phường Thanh Liệt và Công an phường Phú Lương bắt giữ 8 đối tượng gồm: Vũ Đức Phong (SN 1997), Nguyễn Hà Hiền (SN 1998), Nguyễn Khắc Đoan (SN 2005), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996), Hoàng Văn Tiến (SN 1997), Nguyễn Mạnh Quang (SN 1994), Trần Thị Diệu Linh (SN 2009) và Phạm Văn Hiệp (SN 1996, cùng trú TP Hà Nội).

Kết quả điều tra xác định Vũ Đức Phong lôi kéo Nguyễn Hà Hiền và Nguyễn Khắc Đoan tham gia lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền online. Phong lập nhóm Telegram mang tên “cơ quan” để điều hành, phân công nhiệm vụ; đồng thời mua điện thoại gắn SIM rác, cài sẵn tài khoản Zalo, ngân hàng và Facebook phục vụ hoạt động.

Nhóm này lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sử dụng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để quảng cáo cho vay tiền. Khi có người liên hệ, các đối tượng cung cấp thông tin khoản vay, hướng dẫn kết bạn Zalo và giới thiệu đây là công ty của “Huấn Hoa Hồng” có liên kết với ngân hàng Techcombank nhằm tạo lòng tin.

Sau khi nhận thông tin cá nhân, căn cước công dân, nhóm đối tượng nhanh chóng thông báo hồ sơ đủ điều kiện giải ngân, nhưng yêu cầu người vay chuyển trước “phí làm hồ sơ” từ 1-2%. Khi bị hại chuyển tiền, bọn chúng tiếp tục viện lý do “sai nội dung chuyển khoản”, rồi làm giả hình ảnh giao dịch thành công và yêu cầu đóng thêm “thuế” bằng 10% số tiền giải ngân. Bằng cách liên tục dựng thêm lý do để yêu cầu chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt cho đến khi bị hại phát hiện bị lừa, không tiếp tục chuyển tiền thì chặn liên lạc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, số tiền chiếm đoạt được, Phong chuyển qua Nguyễn Hữu Sơn để thực hiện việc “rửa tiền”; Sơn hưởng 4% trên tổng số tiền mỗi lần chuyển. Sơn tiếp tục luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó thuê Hoàng Văn Tiến rút tiền mặt giao cho khách hàng và trả công Tiến theo tháng.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 11 đến 14/6/2026, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của bà H.T.Đ. (SN 1964, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) số tiền gần 54 triệu đồng. Từ lời khai và dữ liệu điện tử thu giữ, bước đầu Phòng Cảnh sát Hình sự xác định đường dây này đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, làm rõ hành vi “Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy”. Kết quả test ma túy xác định Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp dương tính với chất ma túy. Phòng Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, 1 laptop, 1 ô tô Ford Raptor, 1 mô tô BMW S1000RR, 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều thiết bị, đồ vật và phương tiện khác liên quan đến vụ việc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với Nguyễn Mạnh Quang, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.