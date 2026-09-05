Toàn cảnh hồ Đồng Đò: Loạt villa, homestay cửa đóng then cài trước đợt phá dỡ

Trái ngược với cảnh nhộn nhịp trước đây, khu vực hồ Đồng Đò nay vắng lặng, nhiều villa, homestay cửa đóng then cài, ngừng đón khách trước đợt tháo dỡ công trình sai phạm.
Clip: Như Hoàn
Hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Hà Nội, từng là điểm đến nghỉ dưỡng, cắm trại được nhiều người lựa chọn.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, khu vực này đang chứng kiến việc xử lý, tháo dỡ nhiều công trình xây dựng sai phạm, trong đó có hàng loạt villa, homestay được xây dựng kiên cố ven hồ.
Sáng 4/9, Ủy ban nhân dân xã Kim Anh, thành phố Hà Nội tổ chức cưỡng chế, phá dỡ 4 công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực hồ Đồng Đò, thôn Thái Vụ.
Đây là những công trình nằm trong khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn, được xác định có vi phạm phát sinh sau ngày 1/7/2025.
Chính quyền cho biết thông qua việc cưỡng chế khắc phục hậu quả sẽ giúp lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, góp phần ổn định tình hình ở địa phương.
Phía đối diện bên kia hồ, lều lán cũng đã được dọn sạch, có máy xúc đang tiến hành tự tháo dỡ.
Trước đó ngày 11/8, UBND xã Kim Anh, TP Hà Nội tổ chức ra quân giải tỏa 18 trường hợp xây dựng công trình vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò.
Ghi nhận của chúng tôi, gần như toàn bộ villa, homestay quanh hồ Đồng Đò đều cửa đóng then cài, không còn hoạt động đón khách.
Trái ngược với cảnh đông đúc trước đây, khu vực ven hồ Đồng Đò nay vắng lặng, đìu hiu, gần như không còn du khách.
Khung cảnh nhộn nhịp của khu vực nghỉ dưỡng ven hồ trước đây được thay bằng những công trường tháo dỡ.
Những mái nhà, công trình nghỉ dưỡng ẩn giữa màu xanh của rừng phòng hộ quanh hồ Đồng Đò.
Một số công trình kiên cố nằm sát mép nước, khoảng cách từ nhà, sân hoặc tường kè đến lòng hồ chỉ khoảng 1 đến 2 mét.
Ngoài những căn biệt thự cao cấp, khu vựcquanh hồ còn xuất hiện dày đặc các homestay, điểm cắm trại với những lều di động được dựng ven hồ.