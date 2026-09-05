Ngắm đoạn đường trên cao dài gần 15 km, có tường chống ồn rộng hơn 2 sân bóng đá, xuyên đại đô thị được tìm kiếm nhiều nhất TP.HCM, sẽ thông xe sau một tháng nữa

Phần mặt cầu tại đây đã được thảm nhiều lớp bê tông nhựa, trong đó có lớp nhựa rỗng giúp thoát nước nhanh, hạn chế nước bắn khi trời mưa. Dải phân cách, hệ thống chiếu sáng và cảnh quan cũng đang được hoàn thiện, hướng tới thông xe tạm đoạn tuyến vào ngày 30/9/2026.