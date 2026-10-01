Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay với ‘siêu hổ’ xây dựng công trình lần đầu tiên có ở châu Á: Nhìn thẳng ra biển Thái Bình Dương, nằm sát khu dự trữ sinh quyển thế giới

Đây là công trình của Vingroup có sự góp sức của 2 tên tuổi lừng danh thế giới.

Mới đây Vinpearl chính thức công bố sẽ khai trương đồng loạt các công trình trọng điểm tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise Cần Giờ vào ngày 1/7/2027.

Một trong những công trình đáng chú ý sẽ hoạt động vào đúng dịp này là bộ đôi sân golf 36 hố. Với tổng quy mô 155 ha, 2 sân golf sở hữu vị trí đắc địa với mặt tiền hướng biển Thái Bình Dương và nằm liền kề với khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ. Công trình có sự hợp tác với 2 tên tuổi lừng danh thế giới Robert Trent Jones II và ‘siêu hổ’ Tiger Woods.

Thay vì tạo ra một mặt bằng 36 hố đồng nhất, chủ đầu tư đã thiết kế thành 2 sân golf 18 hố phát triển theo 2 phong cách khác nhau. Cách tiếp cận này giúp mỗi sân mang một đặc trưng riêng, đồng thời mở rộng trải nghiệm cho người chơi với những dạng địa hình và chiến thuật khác nhau.

Với sân Sunrise (Bình Minh), đây là sân 18 hố ven biển đầu tiên tại châu Á tái hiện những mẫu hố kinh điển của “kỷ nguyên vàng” golf thế giới. Robert Trent Jones II đưa các yếu tố của trường phái golf cổ điển vào địa hình tự nhiên tại Cần Giờ, với cảnh quan ven biển và những thay đổi về địa hình tạo ra các yêu cầu khác nhau về kiểm soát bóng, hướng đánh và lựa chọn chiến thuật.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, sân Sunset (Hoàng Hôn) được phát triển theo triết lý Strategic Golf gắn với Tiger Woods. Thay vì chỉ tập trung vào khoảng cách, người chơi phải tính toán cách tiếp cận từng hố, lựa chọn vị trí bóng và cân nhắc rủi ro trước mỗi cú đánh. Địa hình biến đổi, fairway uốn lượn cùng hệ thống green đa tầng tạo ra nhiều phương án tiếp cận, khiến cùng một hố golf có thể mang đến những lựa chọn chiến thuật khác nhau.

Thiết kế cảnh quan được tổ chức theo các lớp thực vật đặc trưng của hệ sinh thái rừng ngập mặn, tạo những khoảng không đan xen trong tổng thể sân. Cùng với đó, hơn 2.500-3.000 cây lớn và khoảng 20.000 cây bụi được bố trí dọc các khu vực chơi, góp phần hình thành cảnh quan nhiều tầng và gợi đặc trưng sinh thái của Cần Giờ.

Ảnh minh họa

Một chi tiết khác được đưa vào khu driving range là hệ cột mô phỏng rễ đước. Theo định hướng thiết kế của Woods, hình ảnh này lấy cảm hứng trực tiếp từ hệ sinh thái bản địa, đồng thời tạo điểm nhận diện cho không gian sân golf.

Việc quy tụ Robert Trent Jones II và Tiger Woods cũng tạo nên điểm nhấn đáng chú ý cho dự án. Robert Trent Jones II là một trong những đơn vị thiết kế sân golf có nhiều công trình trên thế giới, trong khi Tiger Woods lần đầu tham gia thiết kế sân golf tại Việt Nam thông qua TGR Design. Sự xuất hiện của hai tên tuổi này đặt sân golf Cần Giờ trên bản đồ golf cao cấp toàn cầu và có thể tự tin đứng cạnh những sân danh tiếng thế giới, cả về cảnh quan, chiến thuật lẫn cảm xúc.