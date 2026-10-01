Một cổng chào ở TP.HCM sập hoàn toàn trong mưa lớn, chắn ngang đường khiến giao thông tê liệt

Cổng chào phường Bình Dương trên đường Phạm Ngọc Thạch bất ngờ đổ sập, chắn ngang toàn bộ bề mặt tuyến đường sau cơn mưa giông lớn khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt.

Tối 1/10, lực lượng chức năng phường Bình Dương (TP.HCM) mới khắc phục xong sự cố cổng chào phường đổ sập.

Trước đó, khoảng 19h cùng ngày, các tuyến đường ở phường Bình Dương (TP.HCM) xuất hiện cơn mưa lớn kèm giông. Thời điểm này, công trình cổng chào phường Bình Dương, nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch ngay gần ngã 3 giao nhau giữa Huỳnh Văn Lũy và Phạm Ngọc Thạch bất ngờ đứt gãy, sập chắn ngang toàn bộ bề mặt tuyến đường.

Hiện trường sự việc (Ảnh: CACC)

Sự cố khiến các phương tiện khi lưu thông qua khu vực buộc phải quay đầu tìm lộ trình thay đổi. May mắn thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa rất to, lượng người và xe qua lại thưa thớt nên không thiệt hại về người.

Nhận tin, lực lượng chức năng phường đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, điều tiết giao thông và phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương dọn dẹp mặt đường, sớm giải tỏa ùn tắc cho các phương tiện.