Việt Nam có nhà máy trang sức lớn nhất thế giới trị giá 150 triệu USD, sẽ sử dụng 7.000 lao động

Doanh nghiệp tuyên bố nhà máy này là cơ sở chế tác trang sức cao cấp lớn nhất thế giới, với khả năng sản xuất tối đa 60 triệu sản phẩm trang sức mỗi năm.

Ngày hôm nay, hãng trang sức Đan Mạch Pandora đã khai trương nhà máy trị giá 150 triệu USD tại TP.HCM, cơ sở sản xuất lớn nhất của công ty và cũng là địa điểm sản xuất đầu tiên bên ngoài Thái Lan. Động thái này nằm trong nỗ lực đa dạng hóa mạng lưới sản xuất và tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Nhà máy tại Việt Nam là cơ sở sản xuất thứ tư của Pandora trên toàn cầu, dự kiến giúp tổng năng lực sản xuất của công ty tăng khoảng 50% và sẽ sử dụng 7.000 lao động khi hoạt động hết công suất.

Năm 2025, Pandora bán được 112 triệu sản phẩm trang sức. Cho đến nay, toàn bộ sản phẩm của hãng đều được sản xuất tại Thái Lan, nơi Pandora đang vận hành ba nhà máy.

Pandora mô tả nhà máy này là cơ sở chế tác trang sức cao cấp lớn nhất thế giới, với khả năng sản xuất tối đa 60 triệu sản phẩm trang sức mỗi năm.

"Trong giai đoạn đầu, Việt Nam sẽ chiếm khoảng 15% tổng công suất toàn cầu của chúng tôi, nhưng khi nhà máy đạt công suất tối đa vào năm 2030, con số này sẽ lên tới 1/3 tổng công suất", bà De Pablos-Barbier – CEO Pandora nói.

"Chúng tôi xây dựng cơ sở này cho thập kỷ tới, chứ không phải cho quý tới. Khi biến động xảy ra, chúng tôi tập trung vào hiệu quả vận hành và sự tích hợp trong toàn bộ hoạt động kinh doanh", bà nói khi được hỏi về những bất ổn liên quan đến thương mại.

Pandora hiện là thương hiệu trang sức lớn nhất thế giới xét theo số lượng sản phẩm bán ra. Gần đây, công ty ghi nhận nhu cầu tiêu dùng yếu tại Mỹ, thị trường lớn nhất của hãng.

Nhà máy được xây dựng trên khu đất rộng 7,5 ha tại TP.HCM, một trung tâm kinh doanh và sản xuất lớn. Đáng chú ý, cơ sở này nằm ngay đối diện một nhà máy của Lego, một doanh nghiệp Đan Mạch khác.

Nhà máy tại Việt Nam sẽ phục vụ nhu cầu của Pandora trên phạm vi toàn cầu, thay vì được xây dựng để phục vụ riêng một thị trường xuất khẩu cụ thể nào.

Bà De Pablos-Barbier, người chính thức đảm nhiệm vị trí CEO từ ngày 1/1, cho biết Việt Nam nổi bật trong số các địa điểm tiềm năng nhờ lực lượng lao động có tay nghề, truyền thống chế tác trang sức lâu đời, cơ sở hạ tầng tốt và môi trường kinh doanh thuận lợi.

Nhà máy cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Pandora nhằm mở rộng sản xuất trang sức mạ bạch kim, khi hãng tìm cách đa dạng hóa danh mục ngoài lĩnh vực bạc truyền thống và giảm mức độ phụ thuộc vào những biến động mạnh của thị trường bạc.

Cơ sở này đã đạt chứng nhận LEED Gold và sẽ vận hành hoàn toàn bằng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Toàn bộ bạc và vàng được sử dụng tại nhà máy sẽ là nguyên liệu tái chế. Pandora cũng đang nghiên cứu thêm các lựa chọn năng lượng tái tạo khác, bao gồm lắp đặt hệ thống điện mặt trời ngay tại nhà máy và khả năng hợp tác phát triển một trang trại điện mặt trời.