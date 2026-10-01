Công an có thông báo quan trọng liên quan đến tài khoản VNeID của công dân từ 14 tuổi trở lên

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố Hải Phòng đề nghị công dân từ 14 tuổi trở lên đã được cấp tài khoản định danh điện tử nhưng chưa kích hoạt chủ động thực hiện điều này

Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNeID, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh hỗ trợ kích hoạt để chiếm đoạt thông tin, tài sản.

Chủ động kích hoạt, chủ động làm chủ danh tính số

Theo đó, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Hải Phòng đề nghị công dân từ 14 tuổi trở lên đã được cấp tài khoản định danh điện tử nhưng chưa kích hoạt chủ động thực hiện kích hoạt tài khoản.

Các bước thực hiện cơ bản gồm:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID chính thức của Bộ Công an trên điện thoại.

Bước 2: Lựa chọn chức năng “Kích hoạt tài khoản định danh điện tử”.

Bước 3: Nhập số định danh cá nhân và số điện thoại đã đăng ký.

Bước 4: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại.

Bước 5: Thiết lập mật khẩu/passcode và thực hiện các yêu cầu bảo mật của ứng dụng.

Bước 6: hoàn tất kích hoạt, đăng nhập VNeID và sử dụng các chức năng được cung cấp.

Trong trường hợp gặp khó khăn trong quá trình kích hoạt, người dân nên liên hệ cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ; không tự ý thực hiện theo hướng dẫn của những người không rõ danh tính trên mạng xã hội hoặc qua điện thoại.

Cấp tài khoản mới chỉ là bước đầu

Trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, định danh điện tử đang ngày càng trở thành một phần thiết thực trong đời sống của người dân. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn trường hợp công dân đã hoàn thành thủ tục đăng ký, được cấp tài khoản định danh điện tử nhưng chưa thực hiện bước kích hoạt.

Theo hướng dẫn của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Hải Phòng, người dân cần phân biệt rõ “được cấp tài khoản” và “kích hoạt tài khoản” là hai bước khác nhau.

Việc hoàn thành thủ tục đăng ký, cấp tài khoản mới tạo lập danh tính điện tử; để đưa tài khoản vào sử dụng, công dân cần chủ động thực hiện kích hoạt theo hướng dẫn.

Đây không đơn thuần là một thao tác kỹ thuật. Khi tài khoản được kích hoạt, người dân mới có thể đăng nhập và khai thác các tiện ích của ứng dụng VNeID theo phạm vi, điều kiện và quy định hiện hành.



Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Người dùng có thể sử dụng danh tính điện tử, các thông tin, giấy tờ đã được tích hợp; đồng thời tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và những giao dịch điện tử được kết nối, hỗ trợ trên hệ thống.

Từ đó, nhiều thủ tục có thể được thực hiện thuận tiện hơn, giảm việc phải cung cấp, xuất trình nhiều loại giấy tờ trong những trường hợp hệ thống và dịch vụ tương ứng đã được kết nối, khai thác.

Một tài khoản đã được cấp nhưng chưa kích hoạt cũng giống như “chìa khóa” đã có nhưng chưa được sử dụng đúng cách. Chủ động kích hoạt chính là bước đưa danh tính điện tử từ trạng thái được tạo lập vào phục vụ trực tiếp cho đời sống.

Đừng để “kích hoạt VNeID” trở thành cái cớ để kẻ xấu lừa đảo

Cùng với những tiện ích ngày càng được mở rộng, tài khoản định danh điện tử cũng là thông tin cần được người dân bảo vệ chặt chẽ. Thực tế cho thấy, lợi dụng nhu cầu kích hoạt, cập nhật hoặc xác minh thông tin VNeID, các đối tượng xấu có thể giả danh cán bộ Công an, cơ quan nhà nước hoặc đơn vị hỗ trợ kỹ thuật để tiếp cận người dân.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Hải Phòng lưu ý người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc các thông tin bảo mật của tài khoản cho người khác.

Đặc biệt, không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn không chính thống.

Bên cạnh đó, không thực hiện theo yêu cầu của người lạ về chia sẻ màn hình điện thoại, chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản với lý do “hỗ trợ kích hoạt VNeID”.

Công an thành phố Hải Phòng lưu ý, khi có người tự xưng là cán bộ Công an gọi điện, nhắn tin yêu cầu cung cấp OTP, mật khẩu, chuyển tiền hoặc cài đặt ứng dụng để “kích hoạt VNeID”, cần đặc biệt cảnh giác. Khi có nghi vấn, người dân nên dừng thao tác và liên hệ cơ quan Công an để xác minh, hướng dẫn.