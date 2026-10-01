Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông tin mới nhất từ ngày 30/10

Việc đồng bộ sổ đỏ để tích hợp trên VNeID được yêu cầu hoàn thành trong tháng 10 này.

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30/10.

Tiến độ đồng bộ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ, sổ hồng) lên ứng dụng định danh quốc gia VNeID đang bước vào đợt cao điểm trên toàn quốc. Tuy nhiên, quy định khiến nhiều người lo lắng liệu sổ đỏ giấy có còn giá trị pháp lý hay không và có bắt buộc phải làm thủ tục đổi sổ đồng loạt hay không.

Thực tế, mốc 30/10 là mốc dành cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc số hóa, "làm sạch" và liên thông dữ liệu nền tảng, hoàn toàn không phải thời hạn buộc người dân phải nộp lại hoặc đổi mới sổ đỏ dạng giấy.

Sổ đỏ giấy có mất giá trị pháp lý sau khi đồng bộ dữ liệu lên VNeID?

Câu trả lời là KHÔNG.

Luật đất đai hiện hành công nhận song song hai hình thức: Giấy chứng nhận bản giấy truyền thống và Giấy chứng nhận dưới dạng văn bản điện tử được xác thực trên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai. Cả hai phiên bản đều có giá trị pháp lý tương đương nhau. Việc tích hợp dữ liệu lên VNeID không làm chấm dứt hiệu lực của các cuốn sổ đỏ giấy mà người dân đang cất giữ.

Điểm đổi mới mang tính bước ngoặt nằm ở phương thức khai thác thông tin của các cơ quan chức năng. Căn cứ quy định mới về định danh và xác thực điện tử áp dụng từ ngày 28/9/2026:

Ảnh được AI hỗ trợ hiết kế

Quy định này giúp người dân không còn phải tốn thời gian đi photo, công chứng sổ đỏ nhiều lần khi làm thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc tích hợp dữ liệu số không đồng nghĩa với việc mọi giao dịch mua bán, tặng cho, thế chấp hay chuyển nhượng bất động sản có thể tiến hành toàn bộ trên màn hình điện thoại.

Các giao dịch này vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt trình tự công chứng, đăng ký biến động đất đai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Do đó, người dân tuyệt đối không được chủ quan vứt bỏ hay làm hư hỏng bản gốc sổ đỏ giấy.

Cần làm gì nếu thông tin chưa hiển thị hoặc bị sai lệch?

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người sử dụng đất cần lưu ý thực hiện các bước sau:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Kiểm tra trạng thái tài khoản: Cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất và bảo đảm tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt ở mức độ cao nhất.

Chủ động cung cấp dữ liệu nếu hệ thống mở tính năng: Trên VNeID, truy cập mục Dịch vụ khác -> Cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước -> chọn tạo yêu cầu đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Người dùng nhập chính xác số hiệu giấy tờ, vị trí thửa đất, thông tin người đứng tên và đính kèm ảnh chụp sổ để cơ quan chuyên môn đối soát.

Phản ánh sai lệch kịp thời: Nếu phát hiện các thông tin hiển thị trên ứng dụng có sự sai lệch so với bản giấy (như sai số căn cước công dân, sai lệch diện tích, số tờ, số thửa hoặc thiếu tên đồng sở hữu), chủ tài khoản cần gửi yêu cầu phản hồi ngay trên ứng dụng để cơ quan địa chính rà soát, đính chính.

Nâng cao cảnh giác trước bẫy lừa đảo "kích hoạt sổ đỏ online"

Lợi dụng việc các phương tiện truyền thông đang nhắc nhiều đến mốc thời gian 30/10, các nhóm tội phạm công nghệ cao đã bắt đầu tung ra các chiêu trò lừa đảo mới. Kẻ gian thường giả danh cán bộ văn phòng đăng ký đất đai hoặc công an khu vực, gọi điện thúc ép người dân phải "kích hoạt đồng bộ sổ đỏ trên VNeID" để không bị phạt hoặc không bị thu hồi đất.

Từ đó, đối tượng dẫn dụ nạn nhân bấm vào các đường link lạ chứa mã độc, yêu cầu chuyển các khoản "phí dịch vụ đồng bộ", hoặc đòi cung cấp mật khẩu tài khoản, mã xác thực OTP nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị và đánh cắp tiền ngân hàng.

Cơ quan chức năng khẳng định: Quá trình chuẩn hóa, liên thông dữ liệu sổ đỏ lên VNeID do các cơ quan quản lý nhà nước chủ động thực hiện hoàn toàn miễn phí. Người dân tuyệt đối không thao tác theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, không chia sẻ mã OTP và chỉ thực hiện các thao tác tra cứu trên ứng dụng VNeID chính thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.