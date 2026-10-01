Chiến đấu cơ của Việt Nam dài gần 12 mét, bay hơn 900 km/h, mang bom và tên lửa lần đầu triển khai nhiệm vụ đặc biệt ở Gia Lai

Sáng 29/9, tại Trường bắn TB-2, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn, ném bom đạn thật cho phi công giảng viên và học viên trên hai loại máy bay Yak-130 và L-39NG.





Theo Quân chủng Phòng không - Không quân, đây là lần đầu L-39NG được đưa vào thực hành bay bắn, ném bom đạn thật. Các phi công thực hiện những bài ném bom, phóng rocket và công kích mục tiêu mặt đất, qua đó kiểm tra khả năng khai thác hệ thống vũ khí trên dòng máy bay mới.





Máy bay IAK-130 của Trung đoàn 940 ném bom. Ảnh: Báo Phòng không - Không quân

Hình ảnh được công bố cho thấy L-39NG cất cánh, tiếp cận khu vực mục tiêu và thực hiện bài ném bom. Các nội dung diễn tập được thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu bị tiêu diệt ngay từ lần công kích đầu tiên và toàn bộ hoạt động bảo đảm an toàn.





Máy bay L-39NG của Trung đoàn 910 ném bom. Ảnh: Báo Phòng không - Không quân

L-39NG, hiện được nhà sản xuất đặt tên thương mại là L-39 Skyfox, là dòng máy bay phản lực huấn luyện và chiến thuật do Aero Vodochody phát triển. Máy bay dài 11,83 mét, sải cánh 9,38 mét, cao 4,87 mét và có trọng lượng cất cánh tối đa 5,6 tấn. Tốc độ tối đa do nhà sản xuất công bố đạt 907 km/h.





Dù có kích thước khá gọn, Skyfox được thiết kế với 5 điểm treo vũ khí và thiết bị. Aero cho biết các vị trí này có thể mang bom, rocket, pod súng, thùng nhiên liệu phụ cùng nhiều trang bị phục vụ nhiệm vụ. Khối lượng trang bị treo ngoài có thể lên tới 1.650 kg.





Các cấu hình mà Aero công bố bao gồm bom Mk 81, Mk 82, OFAB, rocket 57 mm và 70 mm cùng pod súng 12,7 mm. Dòng máy bay này cũng được thiết kế để có thể tích hợp tên lửa không đối không trong các cấu hình mở rộng theo yêu cầu khách hàng.





Việt Nam ký hợp đồng mua 12 chiếc L-39NG vào năm 2021 và trở thành khách hàng đầu tiên của dòng máy bay này. Sáu chiếc đầu tiên hoàn tất quá trình nghiệm thu tại Việt Nam vào tháng 8/2024. Đến cuối năm đó, Aero cho biết đã giao đủ 12 máy bay cho Việt Nam.





Không chỉ có những con số về tốc độ hay vũ khí, quá trình chế tạo một chiếc L-39NG cũng khá đáng chú ý. Theo Aero, mỗi máy bay cần khoảng 14.000 linh kiện, 17.500 đinh tán và khoảng 31.000 giờ lao động để hoàn thiện.





Trong công bố khi bàn giao máy bay cho Việt Nam năm 2024, hãng cho biết khoảng 400 doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng L-39NG, trong đó khoảng 65% nhà cung cấp đến từ Cộng hòa Czech.





Aero Vodochody được thành lập năm 1919 và là một trong những nhà sản xuất máy bay lâu đời trên thế giới. Hãng cho biết đã sản xuất khoảng 11.000 máy bay trong lịch sử hoạt động, đồng thời có vị thế lâu năm trong phân khúc máy bay phản lực huấn luyện và chiến đấu hạng nhẹ.





L-39 Skyfox không chỉ được thiết kế cho nhiệm vụ đào tạo. Theo Aero, đây là nền tảng đa nhiệm có thể phục vụ huấn luyện chiến thuật, tấn công hạng nhẹ, tuần tra trên không và trinh sát. Máy bay cũng được định hướng cho quá trình huấn luyện phi công trước khi chuyển sang các chiến đấu cơ thế hệ 4 và 5.





Việc L-39NG lần đầu thực hành ném bom và bắn rocket bằng đạn thật tại Gia Lai vì thế đánh dấu một bước mới trong quá trình khai thác dòng máy bay này tại Việt Nam, từ tiếp nhận, chuyển loại và huấn luyện bay sang trực tiếp sử dụng hệ thống vũ khí trên mục tiêu mặt đất.