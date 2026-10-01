Từ 28/9, tài khoản VNeID sẽ bị khóa trong trường hợp sau

Từ ngày 28/9/2026, một số quy định và tính năng mới trên ứng dụng định danh điện tử VNeID chính thức được áp dụng theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP. Đáng chú ý, tài khoản định danh điện tử có thể bị khóa nếu số điện thoại đăng ký không trùng khớp với thông tin thuê bao chính chủ.

Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, từ ngày 28/9, một số quy định và tính năng mới trên ứng dụng định danh điện tử VNeID được áp dụng. Người dân cần nắm rõ các thay đổi này để tránh bị gián đoạn khi sử dụng tài khoản.

Tài khoản có thể bị khóa nếu dùng số điện thoại không chính chủ

Thay đổi đầu tiên người dân cần đặc biệt lưu ý là hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số điện thoại đăng ký không trùng khớp với thông tin thuê bao chính chủ.

Người dân có thể kiểm tra tình trạng kết nối thông tin ngay tại mục "Ví giấy tờ" trên ứng dụng VNeID để kịp thời xử lý nếu thông tin chưa khớp.

Từ ngày 28/9, VNeID có 5 thay đổi đáng chú ý. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Giấy tờ đã tích hợp, xác thực trên VNeID có giá trị sử dụng theo quy định

Thay đổi thứ hai liên quan đến giá trị sử dụng của giấy tờ điện tử. Các giấy tờ được xác thực, tích hợp thành công trên VNeID có giá trị sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

Trường hợp thông tin trên ứng dụng đã được xác thực và có giá trị, cơ quan có thẩm quyền không yêu cầu người dân xuất trình bản giấy thay thế theo quy định.

Thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên VNeID

Thay đổi thứ ba là người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên VNeID. Nền tảng cho phép thực hiện các bước của thủ tục hành chính trực tuyến, từ nộp hồ sơ đến nhận kết quả, đối với những thủ tục được cung cấp trên hệ thống.

Người dân cũng có thể thực hiện các dịch vụ liên quan đến an sinh xã hội trên VNeID. Việc miễn, giảm phí và lệ phí được áp dụng theo chính sách và quy định hiện hành.

Mở rộng đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử

Thay đổi thứ tư là đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử được mở rộng, gồm công dân từ đủ 6 tuổi trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ căn cước; người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam và các tổ chức theo quy định.

Từng bước liên kết tài khoản trên nhiều nền tảng với VNeID

Thay đổi thứ năm là việc xác thực, liên kết tài khoản trên các lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, thương mại điện tử, mạng xã hội, y tế, giáo dục với VNeID được triển khai theo lộ trình. Lộ trình này dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026 và giữa năm 2027 đối với từng nhóm dịch vụ, nền tảng.

Theo đó, người dân nên chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân trên VNeID, đặc biệt là số điện thoại đăng ký tài khoản. Trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, người dân có thể đến cơ quan Công an cấp xã để đăng ký hoặc thực hiện đồng thời trong quá trình làm thẻ căn cước.

Theo Báo Chính phủ