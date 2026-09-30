Công an thông báo tới người dân nhận tin nhắn Zalo có nội dung sau

Người dân cần chú ý khuyến cáo mới từ cơ quan Công an.

Ngày 25/9, Công an xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Zalo, giúp người dân bảo toàn số tiền 108 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 10h cùng ngày, anh Trần Văn Thìn, trú tại xã Đồng Lương và anh Hoàng Thanh Sơn, trú tại xã Hùng Việt, đến cơ quan công an trình báo về một giao dịch mua hàng có dấu hiệu bất thường.

Cơ quan công an lưu ý người dân cần xác minh rõ danh tính người đề nghị và mục đích giao dịch trước khi nhận mua hàng hộ. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)

Trước đó, anh Thìn nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Nhật Minh, nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê. Người này đề nghị anh Thìn mua hộ 200 chiếc mặt nạ phòng độc để phục vụ công tác chuyên môn, đồng thời giới thiệu một cửa hàng để liên hệ đặt hàng.

Sau đó, anh Thìn nhờ anh Sơn liên hệ với cửa hàng theo số điện thoại được cung cấp. Tại đây, người bán báo giá 1,35 triệu đồng mỗi chiếc, tương đương tổng giá trị đơn hàng 270 triệu đồng.

Cửa hàng yêu cầu chuyển khoản trước 108 triệu đồng, tương đương 30% giá trị đơn hàng. Đáng chú ý, người bán còn đưa ra các mức chiết khấu nếu khách hàng thanh toán với tỷ lệ cao hơn, đồng thời thúc giục hoàn tất giao dịch ngay trong buổi sáng.

Trước yêu cầu này, anh Sơn đã chuẩn bị tiền để chuyển khoản. Tuy nhiên, khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Đồng Lương nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân.

Lực lượng công an đã hướng dẫn người dân dừng giao dịch, thu hồi thông tin đã cung cấp và tiến hành xác minh danh tính người tự xưng là Nhật Minh tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê.

Kết quả xác minh cho thấy đơn vị không có nhân viên nào mang thông tin như người đã liên hệ với anh Thìn, đồng thời không có chủ trương mua mặt nạ phòng độc phục vụ công tác chuyên môn.

Từ vụ việc, Công an xã Đồng Lương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là những lời đề nghị mua hàng hộ, chuyển tiền gấp hoặc giao dịch theo thông tin do người lạ cung cấp.

Cơ quan công an lưu ý người dân cần xác minh rõ danh tính người đề nghị và mục đích giao dịch trước khi nhận mua hàng hộ; không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa kiểm chứng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần thông báo kịp thời cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ