Công an thông báo đến tất cả người dân nhận được tin nhắn Zalo có nội dung sau

Ngày 25/9, Công an xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Zalo, qua đó bảo toàn số tiền 108 triệu đồng cho người dân.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Trần Văn Thìn, trú tại xã Đồng Lương, và anh Hoàng Thanh Sơn, trú tại xã Hùng Việt, đến Công an xã trình báo sự việc. Theo trình bày, anh Thìn nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Nhật Minh, nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, đề nghị mua hộ 200 chiếc mặt nạ phòng độc phục vụ công tác chuyên môn.

Người này giới thiệu một cửa hàng để anh Thìn liên hệ đặt hàng. Sau đó, anh Thìn nhờ anh Sơn liên hệ với cửa hàng theo số điện thoại được cung cấp. Cửa hàng báo giá 1,35 triệu đồng mỗi chiếc và yêu cầu chuyển khoản trước 108 triệu đồng, tương đương 30% giá trị đơn hàng, kèm các mức chiết khấu nếu thanh toán với tỷ lệ cao hơn. Trước yêu cầu phải chuyển tiền ngay trong buổi sáng, anh Sơn đã chuẩn bị số tiền để thực hiện giao dịch.

Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đồng Lương nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, đồng thời có nguy cơ làm lộ thông tin cá nhân. Công an xã đã hướng dẫn người dân không chuyển tiền, thu hồi thông tin đã cung cấp và tổ chức xác minh người tự xưng là Nhật Minh tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê. Kết quả xác minh cho thấy tại đơn vị không có người có thông tin như trên và không có chủ trương mua mặt nạ phòng độc phục vụ công tác chuyên môn.

Qua vụ việc, Công an xã Đồng Lương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng; không nhận mua hàng hộ khi chưa xác minh rõ người đề nghị và mục đích giao dịch; không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ khi chưa kiểm chứng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ