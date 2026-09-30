Vây bắt thành công Nguyễn Thu Phương SN 2000

Nguyễn Thu Phương bị bắt giữ tại thành phố Sihanouk, Campuchia.

Công an tỉnh Lào Cai cho biết trên báo VTC News rằng vừa chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thu Phương (sinh năm 2000) khi người này đang lẩn trốn tại thành phố ven biển Sihanouk.

Nguyễn Thu Phương là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái (trước thời điểm sáp nhập, nay thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai) ra Quyết định truy nã số 114/CQĐT-MT vào ngày 22/2/2024 về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Sau khi hành vi phạm tội bị bóc gỡ, Phương đã nhanh chân rời khỏi địa bàn cư trú, tìm mọi cách vượt biên lẩn trốn sang Campuchia nhằm né tránh sự truy lùng ráo riết của lực lượng thực thi pháp luật.

Chân dung Phương. Ảnh: An ninh Lào Cai

Kiên quyết không để tội phạm lọt lưới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Lào Cai đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động rà soát mạng lưới trinh sát ngoại biên. Bằng tinh thần quyết tâm và nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát từng bước khoanh vùng được hành tung, lần ra nơi ẩn náu bí mật của nữ đối tượng tại đất nước láng giềng.

Trên cơ sở thông tin trinh sát xác thực, Công an tỉnh Lào Cai đã báo cáo lãnh đạo cấp trên, xây dựng kế hoạch tác chiến phối hợp liên ngành xuyên quốc gia.

Theo tờ Vietnamnet, ngày 26/9, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai bắt tay cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia triển khai phương án vây bắt.

Tại thành phố Sihanouk (Campuchia), lực lượng đã bất ngờ ập vào khống chế và bắt giữ Nguyễn Thu Phương trong sự ngỡ ngàng của đối tượng. Quá trình bắt giữ diễn ra tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ cũng như đối tượng bị truy nã.

Ngay sau khi di lý an toàn về nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục tố tụng để phục hồi điều tra, xử lý nghiêm minh Nguyễn Thu Phương theo đúng quy định của pháp luật.