80 lần bán ketamine cho Diệp Thế Minh trong 3 tháng, Vũ Đồng Duy Khải SN 1994 lĩnh án 12 năm tù

Vũ Đồng Duy Khải bị TAND khu vực 6 - Quảng Ninh tuyên phạt 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy sau khi bán ketamine 80 lần, thu tổng cộng 128 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an TP Quảng Ninh cho biết, ngày 24/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bằng hình thức trực tuyến đối với bị cáo Vũ Đồng Duy Khải, sinh năm 1994, trú tại phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Vũ Đồng Duy Khải. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh, trong quá trình điều tra mở rộng một vụ án khác, Cơ quan điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã phát hiện trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9/2025 đến cuối tháng 12/2025, tại khu vực dốc đường tránh thuộc phường Cửa Ông, Vũ Đồng Duy Khải có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Diệp Thế Minh, sinh năm 1989, trú tại phường Cửa Ông 80 lần, mỗi lần 1 gói ma túy, loại ketamin, với giá 1.600.000 đồng. Tổng số tiền Khải bán ma túy cho Minh là 128.000.000 đồng.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa án nhân dân khu vực 6 đã tuyên phạt Vũ Đồng Duy Khải 12 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”

Đối với hành vi của Diệp Thế Minh và các đối tượng liên quan được điều tra, truy tố và xét xử trong vụ án khác.