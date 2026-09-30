Elon Musk chỉ ra 5 thứ người nghèo đang lãng phí tiền: Điều thứ 3 nhiều người Việt mắc phải mỗi ngày

Sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ USD, Elon Musk vẫn nổi tiếng với lối sống tiết kiệm và quan điểm hạn chế những khoản chi không cần thiết.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, Elon Musk tiếp tục đứng đầu danh sách người giàu nhất thế giới. Tại thời điểm cập nhật ngày 29/9/2026, tài sản của CEO Tesla được ước tính khoảng 909,8 tỷ USD, chủ yếu gắn với cổ phần tại các doanh nghiệp công nghệ và hàng không vũ trụ. Con số này biến động theo giá trị doanh nghiệp và thị trường chứng khoán.

Sở hữu khối tài sản thuộc hàng lớn nhất lịch sử, Musk có khả năng tiếp cận gần như mọi món đồ xa xỉ. Tuy nhiên, những câu chuyện về nhà ở, xe cộ và sinh hoạt cá nhân của ông lại cho thấy một hình ảnh khác: ưu tiên công việc, hạn chế một số khoản chi và dành nguồn lực cho các dự án kinh doanh.

Elon Musk sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ USD, nhưng nhiều câu chuyện về đời sống cá nhân của ông lại gắn với thói quen tiết kiệm và ưu tiên đầu tư cho công việc. (Ảnh: MarketWatch)

Dù vậy, không phải mọi thói quen của Musk đều có thể xem là lời khuyên tài chính phù hợp với số đông. Những lựa chọn của một tỷ phú có nguồn thu và tài sản đặc thù cần được đặt trong bối cảnh riêng. Dưới đây là 5 khoản chi tiêu đáng chú ý từ những câu chuyện về lối sống của ông.

1. Mua nhà vượt quá khả năng tài chính

Năm 2020, Elon Musk tuyên bố sẽ bán gần như toàn bộ bất động sản cá nhân. Từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2021, ông đã bán 7 căn nhà tại California với tổng giá trị khoảng 128 triệu USD.

Thay vì tiếp tục sở hữu những bất động sản trị giá hàng triệu USD, Musk từng lựa chọn một căn nhà lắp ghép nhỏ tại Boca Chica, Texas, gần nơi SpaceX triển khai hoạt động. Ông cho biết căn nhà được thuê từ công ty và phù hợp với nhu cầu sinh hoạt trong thời gian làm việc tại đây.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Musk muốn tập trung nguồn lực cho các dự án kinh doanh, đặc biệt là tham vọng đưa con người lên sao Hỏa. Tuy nhiên, việc bán nhà của một tỷ phú không đồng nghĩa với việc sở hữu bất động sản là lựa chọn tài chính không hợp lý đối với số đông.

Với nhiều gia đình, mua nhà là quyết định tài chính lớn nhất trong đời. Ngoài giá mua, người sở hữu còn phải tính đến lãi vay, thuế, phí quản lý, sửa chữa và các chi phí phát sinh. Nếu khoản trả góp chiếm tỷ trọng quá lớn trong thu nhập, người mua có thể gặp khó khăn khi cần tiền cho những nhu cầu thiết yếu khác.

Điều đáng cân nhắc không phải là từ bỏ việc mua nhà, mà là lựa chọn bất động sản phù hợp với khả năng chi trả, tránh để mong muốn sở hữu một căn nhà đắt tiền trở thành áp lực tài chính kéo dài.

2. Sắm quá nhiều xe hoặc mua xe vượt nhu cầu

Elon Musk từng sở hữu một bộ sưu tập xe đáng chú ý, gồm Ford Model T đời 1920, Jaguar E-Type đời 1967, BMW 320i đời 1978 và McLaren F1. Tuy nhiên, những phương tiện ông sử dụng trong sinh hoạt thường ngày chủ yếu là Tesla Model S và Cybertruck, theo CNBC.

(Ảnh: RND)

Đối với người tiêu dùng, ôtô không chỉ là khoản đầu tư ban đầu mà còn kéo theo nhiều chi phí trong suốt quá trình sử dụng. Nhiên liệu, bảo hiểm, bảo dưỡng, sửa chữa và khấu hao đều có thể tạo thành gánh nặng đáng kể, đặc biệt khi chủ xe phải vay tiền để mua phương tiện vượt quá khả năng tài chính.

Một chiếc xe có giá bán cao chưa chắc mang lại giá trị sử dụng tương xứng nếu phần lớn thời gian chỉ phục vụ những nhu cầu di chuyển thông thường. Tương tự, việc sở hữu nhiều xe trong khi chỉ sử dụng một chiếc thường xuyên có thể khiến chủ sở hữu phải chi thêm cho bảo hiểm, bảo dưỡng và chỗ đỗ.

Với những người đang cân nhắc mua ôtô, bài toán quan trọng là xác định nhu cầu thực tế, tổng chi phí sở hữu và khả năng duy trì khoản chi này trong dài hạn, thay vì chỉ nhìn vào giá niêm yết hoặc thương hiệu.

3. Ăn ngoài và gọi đồ ăn quá thường xuyên

Đây là khoản chi dễ bị bỏ qua vì mỗi lần thanh toán thường không quá lớn. Một bữa ăn tại nhà hàng, một đơn đồ uống hay vài lần đặt đồ ăn giao tận nơi có thể không tạo cảm giác tốn kém. Tuy nhiên, khi lặp lại gần như mỗi ngày, những khoản tiền nhỏ này có thể cộng dồn thành chi phí đáng kể.

Elon Musk từng được nhắc đến với lối sống giản dị trong những câu chuyện do bạn gái cũ Grimes chia sẻ. Trong một cuộc phỏng vấn với Vanity Fair, nữ ca sĩ cho biết hai người từng sống trong căn nhà trị giá khoảng 40.000 USD. Cô cũng kể về những thời điểm sinh hoạt thiếu tiện nghi, trong đó có việc phải ăn bơ đậu phộng liên tục trong nhiều ngày.

Grimes còn thuật lại chuyện Musk không muốn thay một chiếc nệm cũ bị thủng mà đề nghị mang chiếc nệm của cô về sử dụng. Những chi tiết này góp phần tạo nên hình ảnh một tỷ phú không quá chú trọng đến sự xa hoa trong sinh hoạt cá nhân.

Tuy nhiên, việc tiết kiệm không nhất thiết phải bắt đầu bằng những lựa chọn cực đoan. Với người có thói quen ăn ngoài hoặc đặt đồ ăn thường xuyên, chỉ cần theo dõi tổng chi phí trong một tháng cũng có thể nhận ra khoản tiền đang được phân bổ cho nhu cầu nào.

Chẳng hạn, nếu mỗi ngày chi thêm một khoản nhỏ cho đồ uống, giao hàng và các món ăn không nằm trong kế hoạch, tổng số tiền sau một năm có thể đủ để phục vụ một mục tiêu tài chính khác. Vấn đề không nằm ở việc ăn ngoài là sai, mà ở tần suất và mức chi có phù hợp với thu nhập hay không.

4. Chạy theo hàng hiệu và những kỳ nghỉ xa hoa

Quần áo, phụ kiện cao cấp và các mặt hàng xa xỉ thường có sức hút nhờ thương hiệu, thiết kế và giá trị biểu tượng. Tuy nhiên, không phải món đồ đắt tiền nào cũng giữ được giá trị sau khi mua. Một số sản phẩm có thể mất giá nhanh, trong khi chi phí sở hữu và bảo quản tiếp tục phát sinh.

(Ảnh: Firstpost Graphics)

Elon Musk từng chia sẻ về cường độ làm việc cao và thời gian nghỉ ngơi hạn chế. Năm 2015, ông cho biết chỉ nghỉ khoảng hai tuần trong 12 năm kể từ khi thành lập SpaceX. Đến năm 2018, Musk nói với The New York Times rằng có thời điểm ông làm việc tới 120 giờ mỗi tuần, thậm chí ở nhà máy liên tục trong 3-4 ngày.

Trong thời gian rảnh, ông từng nhắc đến những sở thích như nghe nhạc, chơi trò chơi điện tử, đọc sách và dành thời gian với các con. Những hoạt động này cho thấy giải trí không nhất thiết phải gắn với những chuyến đi đắt đỏ hay các dịch vụ xa xỉ.

Dù vậy, lịch làm việc của Musk là lựa chọn cá nhân, không phải khuôn mẫu cần áp dụng cho tất cả mọi người. Một kỳ nghỉ phù hợp với ngân sách có thể giúp người lao động tái tạo năng lượng mà không tạo ra áp lực trả nợ. Điều cần tránh là sử dụng tiền vay hoặc chi vượt khả năng chỉ để duy trì một hình ảnh sống sang trọng.

5. Phụ thuộc vào thẻ tín dụng và nợ lãi suất cao

Trong các khoản chi tiêu cá nhân, nợ thẻ tín dụng là vấn đề cần được chú ý bởi chi phí lãi vay có thể tăng nhanh nếu người dùng không thanh toán đầy đủ đúng hạn.

Elon Musk từng nói với nhà đầu tư Cathie Wood rằng ông không có nhiều tiền mặt như một số người vẫn nghĩ. Điều này phản ánh đặc điểm tài sản của nhiều tỷ phú: Phần lớn giá trị tài sản nằm trong cổ phần doanh nghiệp, không phải tiền mặt có thể sử dụng ngay.

Musk cũng từng đề cập đến việc sử dụng các hình thức tín dụng và thế chấp. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận vốn của một tỷ phú sở hữu lượng cổ phần lớn rất khác với người lao động có thu nhập cố định. Vì vậy, không thể xem cách sử dụng đòn bẩy tài chính của ông là công thức phù hợp với mọi người.

Với người tiêu dùng thông thường, việc dùng thẻ tín dụng để thanh toán không nhất thiết gây ra rủi ro nếu có kế hoạch trả nợ rõ ràng. Ngược lại, sử dụng thẻ để bù đắp thiếu hụt thu nhập hoặc duy trì thói quen mua sắm vượt khả năng có thể khiến dư nợ ngày càng lớn.

Khi tiền lãi và các khoản phí bắt đầu chiếm một phần đáng kể trong ngân sách, người vay sẽ có ít nguồn lực hơn để tiết kiệm, đầu tư hoặc đáp ứng những nhu cầu thiết yếu.

Nhìn từ những câu chuyện về Elon Musk, bài toán chi tiêu không đơn thuần là mua ít hay sống kham khổ. Với mỗi người, điều quan trọng là phân biệt nhu cầu thực tế với mong muốn nhất thời, tính đến chi phí dài hạn và tránh để những khoản chi nhỏ lặp lại hoặc nợ lãi suất cao làm suy giảm khả năng tích lũy tài sản.

Theo Gobankingrates