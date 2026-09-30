420 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh vừa thông báo danh sách phương tiện bị phát hiện chạy quá tốc độ quy định thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện được đề nghị chủ động tra cứu và chấp hành việc xử lý theo quy định.

Theo thông báo, các trường hợp vi phạm được lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Dưới đây là danh sách biển số phương tiện vi phạm được công khai trên Fanpage Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh để người dân thuận tiện kiểm tra:

Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị chủ phương tiện và người vi phạm chủ động tra cứu thông tin, thực hiện việc xử lý vi phạm theo quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo và điều khiển phương tiện phù hợp với điều kiện thực tế trên đường.

Trong trường hợp nhận được thông báo vi phạm, chủ phương tiện cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an để giải quyết đúng thời hạn. Việc chậm trễ không chỉ gây bất tiện mà còn có thể dẫn đến các biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn.

Nếu quá thời hạn 20 ngày, người vi phạm không đến giải quyết, cơ quan Công an sẽ áp dụng biện pháp cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm. Cụ thể:

- Gửi thông báo cảnh báo đến cơ quan đăng kiểm, cơ quan đăng ký xe đối với phương tiện cần kiểm định.

- Đối với xe mô tô, xe gắn máy, thông báo sẽ được chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn nơi người vi phạm cư trú để yêu cầu giải quyết.

Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chuyển thông báo đến chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân liên quan và yêu cầu họ thực hiện theo thông báo vi phạm. Kết quả làm việc phải được báo lại cho cơ quan Công an đã ra thông báo vi phạm.