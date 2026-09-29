Việt Nam có một phường rộng hơn 23km2 nhưng có tới gần 130.000 người sinh sống: Loạt "ông lớn" liên tiếp tìm đến

Đây được đánh giá là phường có quy mô dân số lớn nhất thành phố.

Đang được nhắc tới chính là phường Bắc Giang, thuộc thành phố Bắc Ninh. Chỉ rộng hơn 23 km2 nhưng tập trung gần 130.000 người, phường Bắc Giang đang sở hữu một thị trường tiêu dùng đông đúc hiếm thấy ở cấp phường. Cùng với đó, đồng loạt nhiều thương hiệu lớn liên tiếp có động thái mở rộng hoặc chuẩn bị gia nhập địa phương này.

Một phường hơn 23 km² nhưng gần 130.000 người sinh sống

Nếu chỉ nhìn vào diện tích, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh không phải một đơn vị hành chính quá lớn. Thế nhưng trên 23,23 km² ấy hiện có gần 130.000 người sinh sống, khiến đây trở thành phường có quy mô dân số lớn nhất thành phố.

Phường Bắc Giang hiện nay chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025, sau khi toàn bộ diện tích và dân số của 7 phường thuộc TP Bắc Giang cũ gồm Thọ Xương, Ngô Quyền, Xương Giang, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Dĩnh Kế và Dĩnh Trì được sắp xếp lại theo Nghị quyết 1658 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ảnh Trang thông tin điện tử Phường Bắc Giang

Báo cáo hồi tháng 9/2026 cho biết trên địa bàn hiện tập trung hơn 1.300 doanh nghiệp, khoảng 6.700 hộ kinh doanh dịch vụ và hơn 14.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động. Những con số này khiến nhịp sống của Bắc Giang không chỉ được tạo nên bởi lượng cư dân thường trú lớn, mà còn bởi dòng người đến làm việc, mua sắm và sử dụng dịch vụ mỗi ngày.

Đó cũng là điều có thể dễ dàng nhận thấy trên những trục quen thuộc như Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Ngô Gia Tự hay Nguyễn Thị Minh Khai. Từ các cửa hàng truyền thống, chợ và phố kinh doanh, diện mạo thương mại của khu vực đang dần có thêm những trung tâm mua sắm và mô hình chuỗi hiện đại.

Thị trường tiêu dùng gần 19.000 tỷ đồng vẫn còn dư địa

Quy mô dân số lớn là một lợi thế, nhưng chưa phải lý do duy nhất khiến Bắc Giang lọt vào tầm ngắm của những doanh nghiệp bán lẻ và F&B.

Theo Cổng Thông tin điện tử phường Bắc Giang, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn năm 2025 ước đạt 18.685 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh đạt 15.572 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ; thương mại - dịch vụ cùng công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng.

Xa hơn những con số hiện tại, địa phương cũng đang đặt thương mại - dịch vụ vào vị trí quan trọng trong hướng phát triển những năm tới.

Ảnh Báo Bắc Ninh

Điều đáng chú ý là dư địa vẫn còn khá lớn. Chính địa phương từng nhìn nhận hoạt động thương mại - dịch vụ chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, một số loại hình vẫn phân tán, quy mô nhỏ; những dịch vụ về ẩm thực, vui chơi - giải trí chất lượng cao hay kinh tế ban đêm còn chưa phong phú.

Khoảng trống ấy đang dần được lấp đầy khi những mô hình bán lẻ mới bắt đầu xuất hiện.

Một dấu mốc rõ rệt là ngày 30/7/2026, LOTTE MART Bắc Giang chính thức khai trương trên đường Hoàng Văn Thụ. Tổ hợp có khoảng 5.870 m² diện tích kinh doanh với hai tầng mua sắm, ăn uống và vui chơi. Cùng với siêu thị, hàng loạt thương hiệu cũng có thêm điểm hiện diện tại khu vực, trong đó Spicy Box, Teppanyaki Udon, Phototime, Eco Kids Farm và ANTA được giới thiệu là những cái tên lần đầu có mặt tại Bắc Giang.

Chưa đầy hai tháng sau, ngày 9/9, FAHASA Bắc Giang 2 tiếp tục khai trương tại tầng 2 LOTTE MART. Những thay đổi liên tiếp khiến một khu vực vốn quen với mô hình phố thương mại truyền thống bắt đầu có thêm những "cụm" mua sắm - ăn uống - giải trí theo mô hình hiện đại.

Ảnh Lotte Mart

Starbucks, KATINAT cũng rục rịch tìm đến

Làn sóng này chưa dừng lại ở các thương hiệu đã khai trương. Cụ thể, trong năm 2026, Starbucks Vietnam từng đăng tuyển riêng các vị trí Store Manager - Cửa hàng trưởng và Shift Supervisor - Giám sát ca tại Bắc Giang. Cùng thời điểm, những thông tin về một điểm Starbucks tại Vincom Plaza Bắc Giang, số 41 Ngô Gia Tự, cũng bắt đầu xuất hiện.

Dù thương hiệu chưa công bố ngày khai trương chính thức trên hệ thống cửa hàng, hoạt động tuyển dụng cho thấy Starbucks đã có những bước chuẩn bị nhất định cho thị trường này.

Đến tháng 9, KATINAT Coffee & Tea House cũng có động thái tương tự khi tuyển đồng thời quản lý cửa hàng, giám sát và nhân viên pha chế tại Bắc Giang. Khu vực được nhắc đến là Đại Hoàng Sơn Opera trên đường Hùng Vương. Việc tuyển từ cấp quản lý đến đội ngũ vận hành cho thấy một điểm kinh doanh mới đang được chuẩn bị, dù ngày mở cửa cụ thể hiện chưa được thương hiệu công bố chính thức.

Hình ảnh cho thấy 1 cửa hàng Katinat sẽ được mở tại phường Bắc Giang trong thời gian gần tới (Ảnh Threads)

Đặt cạnh nhau, những chuyển động này tạo nên một bức tranh đáng chú ý. LOTTE MART đã mở cửa, FAHASA tiếp tục mở rộng, trong khi Starbucks và KATINAT - hai cái tên có độ nhận diện cao trên thị trường đồ uống - cùng bắt đầu hướng tới Bắc Giang.