iPhone 18 ra mắt: Một mẫu iPhone Pro Max cũ được rao bán mạnh, giá còn 12,6 triệu đồng

Theo quy luật cung cầu, mỗi mùa iPhone mới mở bán thường kéo theo lượng máy đời cũ được đưa lên thị trường thứ cấp, khi người dùng bán thiết bị đang sử dụng để bù thêm chi phí lên đời.

Tính đến ngày 22/9, Apple chiếm 46,3% tổng lượng tin đăng điện thoại trên Chợ Tốt, trong khi giá bán lại trung vị của iPhone 14 Pro Max giảm còn 12,6 triệu đồng.

iPhone chiếm gần một nửa lượng tin đăng bán

Theo báo cáo iPhone cũ của Chợ Tốt, trong tháng 9, tính đến ngày 22/9, nền tảng ghi nhận 22.232 tin đăng thiết bị Apple trên tổng số 48.007 tin điện thoại, tương đương 46,3%. Đây là tỷ trọng cao nhất trong giai đoạn được thống kê từ tháng 4 đến ngày 22/9.

Trước đó, tỷ trọng tin Apple lần lượt ở mức 45,1% trong tháng 4, 43,8% tháng 5, 44,1% tháng 6, 43,9% tháng 7 và tăng lên 45,5% trong tháng 8. Như vậy, sau khi giảm trong giai đoạn tháng 5-7, tỷ trọng tin đăng Apple tăng trở lại trong hai tháng gần đây.

"Gần đến giai đoạn mở bán iPhone mới, người dùng sẽ đăng bán các dòng máy cũ để sẵn sàng lên đời. Năm nay tại cửa hàng tôi cũng có tới hơn 50% khách bán lại máy để đổi lên iPhone 18 Pro Max", ông Đông, chủ một cửa hàng điện thoại cũ tại Hà Nội, chia sẻ.

Giá bán TB và lượng tin đăng bán trên Chợ Tốt trong tháng 9. Ảnh: Báo cáo iPhone cũ - Ảnh: Chợ Tốt

Ngoài số liệu trên, dữ liệu từ báo cáo ghi nhận iPhone 14 Pro Max liên tục là mẫu máy có lượng tin đăng nhiều nhất từ tháng 4 đến nay. Riêng tháng 9, mẫu máy này có 1.662 tin rao bán, tiếp đến là iPhone 15 Pro Max với 1.350 tin và iPhone 12 Pro Max với 1.283 tin. Điều này cho thấy "làn sóng đổi máy" không chỉ ở tệp người dùng iPhone đời cũ mà cả những mẫu mới gần đây.

Theo dashboard Apple Resale của Chợ Tốt, giá bán lại trung vị của iPhone 14 Pro Max tăng từ khoảng 12,55 triệu đồng tháng 4 lên 12,8 triệu đồng tháng 6 và đạt khoảng 12,9 triệu đồng trong tháng 7-8. Sang tháng 9, mức giá này giảm còn 12,6 triệu đồng.

Như vậy, so với mức đỉnh khoảng 12,9 triệu đồng trong hai tháng trước, giá trung vị iPhone 14 Pro Max đã giảm khoảng 300.000 đồng, tương đương 2,3%.

Nền tảng này nhận định việc giá bán lại iPhone 14 Pro Max giảm trong thời điểm lượng tin đăng tăng cao có thể phản ánh nguồn cung máy cũ gia tăng khi bước vào mùa iPhone mới. Tuy nhiên, dữ liệu này là số lượng tin đăng, không phải số giao dịch thành công, do đó chưa đủ để kết luận về cung - cầu toàn bộ thị trường máy cũ.

Dashboard cũng ghi nhận mức giá trung vị của một số mẫu iPhone cũ khác trong tháng 9 như iPhone 15 Pro Max 16 triệu đồng, iPhone 14 Pro 11,2 triệu đồng, iPhone 13 Pro Max 7,9 triệu đồng và iPhone 12 Pro Max 6,9 triệu đồng.

iPhone 18 Pro Max vẫn khan hàng

Diễn biến trên thị trường máy cũ xuất hiện cùng thời điểm thế hệ iPhone mới bắt đầu được bán tại Việt Nam.

Tuy là mẫu máy mới nhưng Chợ Tốt đã ghi nhận một lượng thông tin đăng bán dòng iPhone 18 Pro mới. Cụ thể, iPhone 18 Pro Max có giá trung bình 47,14 triệu đồng và iPhone 18 Pro là 38,29 triệu đồng.

Apple công bố iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong tháng 9/2026. Tại Việt Nam, hai mẫu máy này được nhận đặt trước từ ngày 12/9 và chính thức mở bán từ ngày 18/9.

iPhone 18 Pro Max - Ảnh: Tuấn Hưng.

Theo bảng giá của Apple, iPhone 18 Pro có giá từ 38,99 triệu đồng cho bản 256 GB, trong khi iPhone 18 Pro Max có giá từ 41,99 triệu đồng. Bản Pro Max 512 GB có giá 48,49 triệu đồng, 1 TB là 61,49 triệu đồng và 2 TB lên tới 80,99 triệu đồng.

Sau hơn một tuần mở bán, nguồn cung giữa hai phiên bản Pro và Pro Max có sự khác biệt. Theo ghi nhận tới ngày 28/9, iPhone 18 Pro Max vẫn thiếu hàng tại một số hệ thống, đặc biệt với các phiên bản 256GB và 512GB của màu đỏ bungary và xanh glacier.

Hiện các chuỗi bán lẻ ủy quyền của Apple tại Việt Nam đã bắt đầu nhận thêm những lô iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đợt 2, đợt 3 từ nhà phân phối. Lượng hàng bổ sung được phân bổ dựa trên lượng bán ra và số máy kích hoạt trong ngày mở bán nhưng cũng chỉ đủ trả hàng cho khách đã đặt trước.