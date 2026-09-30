Rẻ hơn 6,5 triệu đồng, iPhone 18 Pro Max 256GB đã đủ dùng hay cần nâng cấp lên 512GB?

Chênh nhau 6,5 triệu đồng nhưng bản 512GB có dung lượng gấp đôi. Đây là lý do khiến nhiều người mua iPhone 18 Pro Max phân vân. Câu trả lời không nằm ở cảm giác "càng nhiều càng tốt" mà ở cách bạn thực sự sử dụng chiếc điện thoại mỗi ngày.

Thiết bị cao cấp nhất của Apple - iPhone 18 Pro Max chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 18/9/2026. Theo bảng giá niêm yết của Apple Việt Nam, bốn phiên bản 256GB, 512GB, 1TB và 2TB có giá lần lượt 41.999.000đ, 48.499.000đ, 61.499.000đ và 80.999.000đ. Như vậy, người mua phải trả thêm 6,5 triệu đồng để nhân đôi dung lượng khi chọn bản 512GB.

Nếu tính theo giá mỗi GB, bản 512GB rõ ràng "rẻ" hơn. Tuy nhiên, người dùng có thực sự cần thiết bỏ thêm khá nhiều tiền để nâng cấp bộ nhớ cho iPhone 18 Pro Max?

iPhone 18 Pro Max bản tối thiểu 256GB có thực sự đủ dùng?

Thứ gì làm đầy bộ nhớ của iPhone 18 Pro Max?

Điểm mạnh nhất của iPhone 18 Pro Max cũng là thứ ngốn bộ nhớ nhiều nhất: camera. Máy sở hữu camera chính 48 MP với khẩu độ thay đổi từ f/1.5 đến f/4.0, và cả ba camera sau đều có độ phân giải 48MP. Khi chụp ở định dạng chuyên nghiệp, dung lượng file tăng lên rất nhanh. Theo ước tính của trang hướng dẫn CameraSettings, một bức ảnh ProRAW Max 48MP định dạng DNG nặng khoảng 75 MB, tức gấp hàng chục lần một bức ảnh HEIF thông thường.

Video ProRes còn ngốn bộ nhớ hơn nữa. Trang TechCity dẫn ước tính trước đây của Apple cho các dòng iPhone Pro rằng một phút video 4K ProRes chiếm khoảng 6GB, nghĩa là một chiếc máy 256GB trống hoàn toàn sẽ đầy chỉ sau khoảng 40 phút quay. Ngược lại, video quay ở chế độ thông thường nhẹ hơn nhiều, khoảng 190 MB mỗi phút với 4K 30fps Dolby Vision HEVC.

Tin tốt là chế độ nặng nhất không lấy bộ nhớ trong của máy. Theo MacObserver, chế độ ghi hình ngốn dung lượng nhất trên máy mới được ghi ra ổ cứng ngoài thay vì vào điện thoại.

Hình ảnh, video được quay chụp bởi camera trên iPhone 18 Pro Max chính là thứ ngốn bộ nhớ nhất

Với người dùng Việt Nam, còn một "thủ phạm" thầm lặng khác: bộ nhớ đệm của các ứng dụng như Zalo, TikTok hay Facebook. Ảnh, video và tệp tin từ hàng chục nhóm chat có thể chiếm vài chục GB sau một năm. Cộng thêm vài tựa game nặng và phim tải về để xem offline, 256GB có thể đầy nhanh hơn bạn nghĩ.

Các chuyên gia công nghệ quốc tế khuyên gì?

Phần lớn các trang chuyên về Apple đều có chung nhận định: 256GB đủ cho số đông. The Apple Post cho rằng bản 256GB tiêu chuẩn sẽ đủ cho rất nhiều người, nhất là những ai dùng iCloud Photos, nghe nhạc và xem phim trực tuyến, không lưu quá nhiều nội dung tải về trên máy. Trang này đưa ra ngưỡng tham khảo: nếu iPhone hiện tại của bạn đang dùng thoải mái dưới 200GB, 256GB nhiều khả năng là lựa chọn hợp lý. Đồng thời, 512GB được xem là điểm cân bằng cho người dùng nặng, và cũng phù hợp với người định giữ máy bốn đến năm năm.

MacObserver đưa ra tiêu chí cụ thể hơn. Theo trang này, nên chọn 512GB nếu bạn quay 4K120 hoặc ProRes ngay trên máy, chụp 48MP trên cả ba camera, hoặc định dùng máy bốn đến năm năm mà không chuyển dữ liệu đi đâu. Ngược lại, 256GB là đủ nếu ảnh của bạn được lưu trên máy tính hoặc iCloud và video chỉ là các clip ngắn chứ không phải dự án. MacObserver cũng nhấn mạnh rằng bộ nhớ là nâng cấp duy nhất không thể lấy lý do giá bán lại để biện minh.

Trang TechCity đưa ra bảng ngưỡng dễ áp dụng nhất: dưới 150GB thì chọn 256GB, từ 150GB đến 350GB thì chọn 512GB, còn trên 350GB, chủ yếu là video quay cho công việc, thì nên lên 1TB.

Ở trong nước, hệ thống bán lẻ CellphoneS gọi bản 512GB là "lựa chọn vàng" trong dải sản phẩm, dù đây là góc nhìn của đơn vị kinh doanh.

Với đa số người dùng, phiên bản 256GB là đủ sử dụng và cần thiết nâng cấp bộ nhớ khi có nhu cầu sử dụng nhiều

Nâng bộ nhớ hay mua thêm iCloud?

Đây là bài toán ít người tính kỹ. Tại Việt Nam, gói iCloud+ 200GB hiện có giá 89.000 đồng mỗi tháng, còn gói 2TB có giá 299.000 đồng mỗi tháng.

Với 6,5 triệu đồng chênh lệch giữa hai phiên bản, bạn có thể dùng gói iCloud 200GB trong khoảng 73 tháng, tức hơn 6 năm, hoặc gói 2TB trong khoảng 22 tháng. Tất nhiên, iCloud không thay thế hoàn toàn bộ nhớ trong vì ứng dụng, game và dữ liệu đệm vẫn nằm trên máy. Nhưng nếu bạn chủ yếu lo ảnh và video chiếm chỗ, kết hợp bản 256GB với iCloud hoặc sao lưu định kỳ ra máy tính qua cổng USB-C là cách tiết kiệm hiệu quả.

Mua gói iCloud+ cũng là một phương án kinh tế với nhiều người dùng có nhu cầu lưu trữ

Có nên lên thẳng 1TB hoặc 2TB?

Với người dùng phổ thông, câu trả lời gần như là không. Hai phiên bản này dành cho người làm video chuyên nghiệp. Để hình dung, bản 2TB chứa được khoảng 5,5 giờ video 4K 30fps ProRes HQ.

Ngoài ra, có một thông tin đáng lưu ý dù chưa được Apple xác nhận. Nhà sáng tạo nội dung công nghệ Trung Quốc He Tongxue cho biết chiếc iPhone 18 Pro 1TB mà nhóm của anh có được dùng chip nhớ QLC NAND, trong khi bản 256GB và 512GB dùng TLC. Nói đơn giản, QLC lưu nhiều dữ liệu hơn trên mỗi ô nhớ nên rẻ hơn, nhưng thường có tốc độ và độ bền ghi thấp hơn TLC. Dù vậy, Apple chưa công bố chỉ số độ bền ghi cho từng mức dung lượng, và chính He Tongxue cũng cho rằng QLC vẫn đủ dùng với người dùng bình thường.

Cách đơn giản nhất là xem mình đang dùng bao nhiêu. Trên iPhone hiện tại, bạn vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung, rồi chọn Dung lượng iPhone. Nếu con số dưới 150GB, bạn đổi máy sau 2 đến 3 năm và ít quay video dài, bản 256GB là đủ. Nếu bạn đã dùng từ 150GB đến 350GB, hay tải game và phim, hoặc định giữ máy 4 đến 5 năm, 512GB là khoản đầu tư đáng cân nhắc. Chỉ khi quay video phục vụ công việc, bạn mới cần nghĩ đến 1TB trở lên.

Do đó, với phần lớn người dùng tại Việt Nam, iPhone 18 Pro Max 256GB kết hợp iCloud đã đủ thoải mái. Bản 512GB không phải là "bắt buộc", mà là sự đầu tư cho sự yên tâm dài hạn. Trước khi chi thêm 6,5 triệu đồng, hãy để con số trong phần Dung lượng iPhone trả lời thay bạn.

Sắm iPhone 18 Pro Series tại Di Động Việt, khách hàng nhận ưu đãi đến 9,5 triệu đồng: trợ giá đến 5,5 triệu đồng khi Thu cũ - Đổi mới, giảm thêm đến 4 triệu đồng theo phương thức thanh toán; chương trình "Trả góp 30": 0% lãi suất, 0 phí, 0 đồng trả trước, ưu đãi D.Member đến 1%, mua kèm hệ sinh thái Apple giảm đến 8 triệu đồng. D.TradePlus cam kết thu lại iPhone 18 Pro tối thiểu 65% giá trị máy trong 18 tháng. Truy cập didongviet.vn hoặc gọi 1800.6018 (miễn phí) để được tư vấn.



