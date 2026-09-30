Công an cảnh báo đến người nhận đươc cuộc gọi, tin nhắn có nội dung sau

Chỉ từ một cuộc gọi tưởng chừng vô hại, người mua hàng online có thể bị dẫn dụ cung cấp thông tin, thực hiện thao tác trên điện thoại và mất tiền trong tài khoản chỉ trong thời gian rất ngắn.

Theo thông tin từ Cổng TTĐT Bộ Công an, thời gian gần đây, một thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi đang bùng phát và nhắm trực tiếp đến những người thường xuyên mua sắm trực tuyến. Kịch bản của bọn tội phạm bắt đầu bằng một cuộc gọi tự xưng là nhân viên của sàn thương mại điện tử, đại diện thương hiệu hoặc nhân viên giao hàng.

Khác với những chiêu trò lừa đảo cũ thường dễ bị nhận diện, chúng nay đã nhanh chóng thao túng tâm lý và lấy được lòng tin của nạn nhân khi đọc chính xác tuyệt đối các thông tin cá nhân như họ tên, tên sản phẩm vừa đặt và thời điểm nhận hàng. Bằng lý do sản phẩm thuộc lô hàng bị lỗi, hàng cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cần phải thu hồi khẩn cấp, kẻ gian đã thành công đưa người nghe vào trạng thái hoang mang và muốn phối hợp giải quyết ngay lập tức.

Ảnh minh họa

Ngay sau khi nạn nhân đồng ý hợp tác trả lại món hàng, đối tượng lừa đảo sẽ lập tức chuyển hướng tiếp cận bằng cách yêu cầu kết bạn qua các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Zalo, Telegram hoặc Facebook. Chúng đưa ra những lời giải thích hợp lý như cần trao đổi qua mạng xã hội để tiện hướng dẫn thủ tục xác minh lệnh hoàn tiền, tạo mã thu hồi hoặc nhận tiền bồi thường thiệt hại.

Tại đây, những đường link giả mạo và mã QR độc hại sẽ được gửi đến tay nạn nhân. Nếu người dùng nhẹ dạ làm theo các bước hướng dẫn trên điện thoại, toàn bộ thông tin quan trọng nhất như tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP hoặc thậm chí là quyền điều khiển thiết bị sẽ bị đánh cắp tức thời, tạo điều kiện cho kẻ xấu nhanh chóng tẩu tán toàn bộ tài sản.

Trước sự lộng hành và biến tướng phức tạp của loại tội phạm công nghệ cao này, lực lượng Công an đã liên tục phát đi những cảnh báo khẩn cấp nhằm bảo vệ tài sản của người dân. Nguyên tắc cốt lõi để phòng tránh bẫy lừa đảo là phải luôn giữ thái độ cảnh giác cao độ trước mọi cuộc gọi bất thường liên quan đến việc xử lý đơn hàng, hoàn tiền hay thu hồi sản phẩm. Khi nhận được bất kỳ yêu cầu trả hàng nào qua điện thoại, người tiêu dùng tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ. Thay vào đó, bạn cần chủ động truy cập trực tiếp vào ứng dụng thương mại điện tử đang sử dụng hoặc liên hệ thẳng qua đường dây nóng chăm sóc khách hàng chính thức của sàn để tự mình xác minh lại sự việc.

Để bảo vệ an toàn cho chiếc ví điện tử của mình, bạn tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập hay mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Hãy kiên quyết nói không với việc nhấp vào các đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc hoặc tải về máy các ứng dụng theo lời dụ dỗ nhận tiền bồi thường. Trong trường hợp nghi ngờ bản thân vừa sập bẫy, người dân cần lập tức ngừng mọi thao tác trên điện thoại, nhanh chóng liên hệ với tổng đài ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản khẩn cấp.

Đồng thời, hãy bình tĩnh lưu giữ cẩn thận mọi bằng chứng từ tin nhắn, số điện thoại đến lịch sử giao dịch và đến ngay cơ quan Công an gần nhất để trình báo. Cần nhớ rằng, không một món hàng online hay khoản tiền đền bù nào đáng để bạn phải đánh đổi toàn bộ tài sản tích cóp của mình chỉ sau một cú nhấp chuột bất cẩn.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an