Tất cả người dùng VNeID chú ý, thông báo mới nhất từ công an

Người dân sử dụng VNeID đặc biệt chú ý quy định.

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 28/9/2026 đã phổ biến quy định về sử dụng hộ chiếu tích hợp trên VNeID.

Theo đó, hiện nay, ứng dụng VNeID đã cho phép tích hợp thông tin hộ chiếu, giúp công dân thuận tiện quản lý, tra cứu và xuất trình thông tin khi thực hiện một số thủ tục hành chính. Tuy nhiên, thông tin hộ chiếu hiển thị trên VNeID không thay thế hộ chiếu bản giấy khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu.

Theo quy định hiện hành, khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, công dân vẫn phải xuất trình hộ chiếu bản giấy còn giá trị sử dụng. Trường hợp chỉ có thông tin hộ chiếu trên ứng dụng VNeID mà không mang theo hộ chiếu bản giấy sẽ không đủ điều kiện thực hiện thủ tục, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình và kế hoạch đi lại.

Qua công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân không nên nhầm lẫn giữa tiện ích tra cứu thông tin trên VNeID với giá trị sử dụng của giấy tờ xuất nhập cảnh tại cửa khẩu. Việc tích hợp hộ chiếu trên ứng dụng mang lại nhiều thuận tiện trong quản lý thông tin cá nhân, hạn chế phải sử dụng bản giấy trong một số giao dịch hành chính; song hộ chiếu bản giấy vẫn là giấy tờ bắt buộc đối với công dân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn công dân các quy định liên quan đến sử dụng hộ chiếu - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Người dân chú ý kiểm tra thông tin hộ chiếu trước khi khởi hành

Để hành trình diễn ra thuận lợi, trước khi khởi hành, công dân cần kiểm tra kỹ thời hạn và tình trạng hộ chiếu; bảo đảm hộ chiếu còn nguyên vẹn, thông tin rõ ràng và còn giá trị sử dụng. Đồng thời, cần chủ động tìm hiểu điều kiện nhập cảnh của quốc gia, vùng lãnh thổ dự định đến, nhất là yêu cầu về thời hạn còn lại của hộ chiếu. Nhiều quốc gia yêu cầu hộ chiếu phải còn hạn ít nhất 6 tháng, tuy nhiên điều kiện cụ thể có thể khác nhau tùy từng điểm đến.

Khi được cấp hộ chiếu, người dân cần đối chiếu ngay các thông tin cá nhân; nếu phát hiện sai lệch phải liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn xử lý. Công dân không cho người khác mượn, cầm cố, sửa chữa hộ chiếu hoặc sử dụng hộ chiếu vào mục đích trái pháp luật. Trường hợp bị mất hộ chiếu cần kịp thời trình báo để cơ quan chức năng hủy giá trị sử dụng trên hệ thống, tránh bị lợi dụng.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị công dân tiếp tục khai thác các tiện ích của VNeID để quản lý, tra cứu thông tin cá nhân, đồng thời luôn mang theo hộ chiếu bản giấy còn giá trị khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và tìm hiểu kỹ quy định của nơi đến sẽ giúp hạn chế những phát sinh không mong muốn, bảo đảm hành trình an toàn, thuận lợi.