Thời bão giá, có người sẽ chi 289 triệu đồng cho một chiếc iPhone 18 Pro Max này?

Trong khi người dùng Việt còn đau đầu với hàng điện tử ngày càng tăng, một chiếc iPhone cùng tên đã được định giá tới 289 triệu đồng. Đó là iPhone 18 Pro Max PRIME MASTER DIAMOND - 0.79 CT được gắn viên kim cương 0.79 carat và chỉ có 10 bản trên toàn cầu.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mới đây đã chính thức mở bán tại Việt Nam, với giá khởi điểm lần lượt là 38,99 triệu đồng và 41,99 triệu đồng cho bản 256GB. Và nếu như hai màu Burgundy hay Glacier trên bản chính hãng chưa "hợp mắt" bạn, thì đây có lẽ là thứ phù hợp: một chiếc iPhone 18 Pro Max được làm lại gần như toàn bộ phần vỏ, đính kim cương, với giá bán lên tới 289 triệu đồng!

Cụ thể, thương hiệu G'ACE International và nhà sáng lập Thắng Eric vừa công bố tại TP.HCM phiên bản iPhone 18 Pro Max PRIME MASTER DIAMOND - 0.79 CT, sản phẩm bespoke giới hạn đúng 10 chiếc trên toàn cầu, thuộc chương trình mang tên "THE FIRST TEN".

Mức giá 239 triệu đồng áp dụng cho bản Full-Diamond Option, tương đương khoảng 5,7 lần giá bản 18 Pro Max khởi điểm chính hãng. Nếu chọn logo Táo khuyết đính kim cương Baguette, giá tăng lên 289 triệu đồng, cao hơn xấp xỉ 7 lần bản 256GB. Ngay cả so với iPhone Duo, mẫu gập có bản 2TB giá 103,999 triệu đồng và đang là mẫu iPhone thương mại đắt nhất lịch sử phân phối chính hãng tại Việt Nam, chiếc máy của G'ACE vẫn đắt gần gấp 2,8 lần.

Theo Thắng Eric, đội ngũ của ông đã thay các chi tiết ngoại quan chịu lực bằng kim loại cao cấp, và toàn bộ quá trình mất 9 ngày làm việc liên tục.

Tâm điểm của máy là viên kim cương mang tên PRIME ELEMENT, đặt tại giao điểm ba ống kính camera. Theo G'ACE International, đây là kim cương nuôi cấy HPHT, được chọn từ phôi tròn đường kính 7,3 đến 7,9 mm, khối lượng ban đầu khoảng 1,5 đến 1,8 carat, sau đó mài theo chuẩn Trillion-Cut thành viên tam giác đều cạnh 6,3 mm, đạt trọng lượng hoàn thiện 0,79 carat.

Cụm ba viền camera được làm lại bằng thép không gỉ 304L kết hợp titanium, bao quanh mỗi ống kính là hàng kim cương thiên nhiên trắng. Trừ phím Camera Control giữ nguyên cấu trúc cảm ứng nguyên bản, các phím vật lý còn lại được gia công bằng thép không gỉ thay cho hợp kim nhôm và đính kim cương. Logo Apple được chế tác từ titanium, có các tùy chọn khảm xà cừ, đính kim cương thiên nhiên kiểu Mystery Diamond, hoặc nâng cấp lên kim cương Baguette hình chữ nhật xếp tầng. Mỗi máy được khắc ký hiệu riêng trên camera deck và mặt lưng để xác thực.

Ngoài phiên bản 10 chiếc nói trên, bộ sưu tập PRIME năm nay của G'ACE giới hạn 199 chiếc toàn cầu, với các biến thể như Platinum kết hợp DLC xanh Mystic Blue gắn Sapphire, vàng hồng 18K hoặc vàng 24K đính Ruby, hay mạ vàng kết hợp DLC xanh Emerald. Theo G'ACE, các thiết bị bespoke đi kèm bảo hành phần cứng 13 tháng toàn cầu, hai lần tân trang miễn phí trong hai năm, và cam kết thu đổi lên đời với mức chiết khấu tối thiểu 20%. Khách hàng quan tâm có thể tìm hiểu và đặt hàng tại gace.global.

Với phần lớn người dùng, một chiếc iPhone giá 289 triệu đồng gần như chỉ để ngắm chứ không phải để mua. Nhưng nó cho thấy bên cạnh cuộc đua giá của các hãng smartphone, vẫn tồn tại một thị trường riêng dành cho nhóm khách chọn iPhone như một món đồ sưu tầm: cấu hình vẫn của Apple, còn phần giá trị cộng thêm nằm ở vật liệu, tay nghề chế tác và tính khan hiếm.