Final Cut Camera cập nhật lớn, biến iPhone 18 Pro thành công cụ quay phim chuyên nghiệp

Bản cập nhật Final Cut Camera mang đến giao diện được thiết kế lại, bổ sung khả năng điều chỉnh khẩu độ trên iPhone 18 Pro và mở rộng các công cụ kiểm soát hình ảnh, phục vụ nhu cầu sản xuất video.

Apple vừa phát hành phiên bản 2.4 của Final Cut Camera, ứng dụng quay video chuyên nghiệp dành cho iPhone.

Điểm đáng chú ý nhất là khả năng tùy chỉnh khẩu độ trên iPhone 18 Pro thông qua hệ thống Camera Fusion Main mới. Đây là lần đầu tiên Apple đưa tính năng điều chỉnh khẩu độ lên iPhone, cho phép người dùng kiểm soát ánh sáng và độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn khi quay video.

Final Cut Camera có thiết kế mới, hỗ trợ khẩu độ tuỳ chỉnh trên iPhone 18 Pro và thậm chí còn có nhiều tùy chọn chuyên nghiệp hơn nữa với sự ra mắt của iOS 27. (Ảnh: Apple)

Trong Final Cut Camera 2.4, người dùng có thể điều chỉnh chính xác khẩu độ hoặc lựa chọn chế độ ưu tiên khẩu độ và ưu tiên tốc độ màn trập, tùy theo điều kiện ghi hình. Tính năng này mở rộng khả năng kiểm soát các thông số quay, vốn trước đây chủ yếu được thiết lập tự động trên điện thoại.

Giao diện Final Cut Camera 2.4 trên iPhone 18 Pro với các thông số quay phim.

Bên cạnh đó, Apple thiết kế lại giao diện ứng dụng nhằm giúp người dùng truy cập nhanh hơn vào những thiết lập thường xuyên sử dụng như góc màn trập, ISO và cân bằng trắng. Các lớp phủ hiển thị cũng được bổ sung tùy chọn, bao gồm false color và chỉ báo cắt xén, hỗ trợ kiểm soát độ phơi sáng trong quá trình ghi hình.

Final Cut Camera giúp nhà sáng tạo truy cập vào các cài đặt phổ biến như góc màn trập, ISO và cân bằng trắng dễ dàng hơn. (Ảnh: Apple)

Một đèn báo ghi hình mới cho biết khi quá trình quay đang diễn ra, trong khi thao tác chạm hai ngón tay giờ đây sẽ làm sạch khung ngắm, giúp người dùng tập trung vào cảnh quay. (Ảnh: Apple)

Tính năng lấy nét đỉnh được cải thiện với khả năng điều chỉnh độ nhạy. Ứng dụng đồng thời bổ sung đèn báo ghi hình mới để người dùng nhận biết trạng thái quay video. Thao tác chạm hai ngón tay cũng có thể làm sạch khung ngắm, loại bỏ các thông tin hiển thị để tập trung vào chủ thể.

Một thay đổi khác đáng chú ý là khả năng áp dụng hiệu ứng của chế độ Điện Ảnh cho video thông thường. Tính năng này hoạt động cả với những cảnh quay sử dụng định dạng ProRes và Apple Log, cho phép người dùng điều chỉnh điểm lấy nét cũng như độ sâu trường ảnh trong quá trình hậu kỳ bằng Final Cut Pro.

iOS 27 bổ sung loạt công cụ phục vụ quay phim chuyên nghiệp

Ngoài những cải tiến dành riêng cho iPhone 18 Pro, Final Cut Camera còn được mở rộng khả năng phục vụ sản xuất video chuyên nghiệp khi kết hợp với iOS 27. Trong đó, đáng chú ý là hỗ trợ đầu ra SDI sạch, điều chỉnh độ trễ genlock và công cụ theo dõi màu RGB Parade.

Bản cập nhật này mở khóa các hiệu ứng của chế độ Điện Ảnh cho video thông thường, bao gồm cảnh quay được quay ở định dạng ProRes và Apple Log, cho phép nhà sáng tạo điều chỉnh điểm lấy nét và độ sâu trường ảnh khi chỉnh sửa trong Final Cut Pro. (Ảnh: Apple)

Giờ đây, nhà sáng tạo có thể theo dõi video một cách chính xác bằng RGB Parade, hiển thị các kênh màu đỏ, xanh lá và xanh dương để giúp kiểm tra cân bằng màu và độ phơi sáng, cùng với biểu đồ histogram. (Ảnh: Apple)

RGB Parade hiển thị riêng biệt các kênh màu đỏ, xanh lá và xanh dương, giúp người dùng theo dõi cân bằng màu và độ phơi sáng chính xác hơn. Công cụ này hoạt động cùng biểu đồ histogram, cung cấp thêm thông tin để kiểm soát chất lượng hình ảnh trong quá trình ghi hình.

Với đầu ra SDI sạch, người dùng có thể truyền tín hiệu video thông qua bộ chuyển đổi HDMI sang SDI để phục vụ hoạt động phát trực tiếp theo tiêu chuẩn phát sóng. Đây là tính năng hướng đến những nhà sáng tạo nội dung, ê-kíp sản xuất và người dùng cần tích hợp iPhone vào hệ thống quay, truyền dẫn chuyên dụng.

Trong khi đó, khả năng điều chỉnh độ trễ genlock cho phép người dùng bù trừ hiện tượng nhiễu hình khi quay màn hình hoặc xử lý chênh lệch độ trễ giữa iPhone và các camera khác đã được đồng bộ genlock. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong những môi trường ghi hình sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc.

Final Cut Camera 2.4 được Apple phát hành dưới dạng bản cập nhật miễn phí từ ngày 29/9. Với những thay đổi lần này, ứng dụng không chỉ mở rộng khả năng kiểm soát hình ảnh trên iPhone 18 Pro mà còn bổ sung các công cụ phục vụ quy trình sản xuất video chuyên nghiệp, từ ghi hình đến truyền dẫn và hậu kỳ.