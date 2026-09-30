Agribank có thay đổi mới áp dụng từ 5/10: Tất cả khách hàng cá nhân, doanh nghiệp chú ý

Agribank sẽ áp dụng biểu phí dịch vụ mới đối với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp từ ngày 5/10/2026.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo về việc áp dụng biểu phí dịch vụ mới đối với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp từ ngày 5/10/2026.

Nội dung thay đổi cụ thể được ngân hàng cập nhật chi tiết tại mục Biểu phí dịch vụ Thẻ trên website chính thức.

Theo biểu phí mới, các khoản phí được phân chia theo từng nhóm thẻ, bao gồm thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế, thẻ Lộc Việt và một số sản phẩm thẻ khác. Với khách hàng doanh nghiệp, Agribank cũng có biểu phí riêng cho các loại thẻ do ngân hàng phát hành.

Đối với khách hàng cá nhân sử dụng thẻ ghi nợ nội địa, phí phát hành mới tại quầy dao động từ 30.000-100.000 đồng/thẻ, tùy loại thẻ.

Nếu phát hành thẻ vật lý trên kênh điện tử, mức phí là 30.000 đồng/thẻ, còn thẻ phi vật lý được miễn phí.

Phí thường niên đối với thẻ ghi nợ nội địa từ 15.000 đến 20.000 đồng/thẻ, tùy phân hạng.

Khi giao dịch tại ATM Agribank, phí rút tiền mặt bằng thẻ ghi nợ nội địa là 1.000 đồng/giao dịch. Trong khi đó, rút tiền tại ATM ngoài hệ thống Agribank tại Việt Nam có phí 3.000 đồng/giao dịch.

Đối với khách hàng cá nhân sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế, phí phát hành mới tại quầy là 100.000 đồng/thẻ đối với hạng Chuẩn và 150.000 đồng/thẻ đối với hạng Vàng. Thẻ vật lý phát hành trên kênh điện tử có mức phí 50.000 đồng/thẻ, trong khi thẻ phi vật lý được miễn phí phát hành.

Phí thường niên của thẻ chính hạng Chuẩn là 100.000 đồng/thẻ/năm, hạng Vàng 150.000 đồng/thẻ/năm. Với thẻ phụ, mức phí lần lượt là 50.000 đồng và 75.000 đồng/thẻ/năm. Thẻ phi vật lý có phí thường niên 50.000 đồng/thẻ/năm.

Đối với khách hàng cá nhân sử dụng thẻ tín dụng quốc tế, phí phát hành mới dao động từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng/thẻ tùy hạng. Phí thường niên thẻ chính lần lượt là 150.000 đồng, 300.000 đồng, 2 triệu đồng và 3 triệu đồng/thẻ/năm đối với các hạng tương ứng.

Đáng chú ý, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để rút hoặc ứng tiền mặt tại ATM Agribank sẽ chịu phí 3% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch. Tại ATM ngoài hệ thống, mức phí là 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch.

Ngoài ra, biểu phí quy định phí chậm trả thẻ tín dụng ở mức 3% số tiền chậm trả, tối thiểu 50.000 đồng. Phí thay đổi hạn mức tín dụng trong trường hợp không thay đổi hạng thẻ là 50.000 đồng/lần.

Đối với thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng doanh nghiệp, phí phát hành mới là 200.000 đồng/thẻ, phí phát hành lại 100.000 đồng/thẻ và phí thường niên 300.000 đồng/thẻ/năm. Phí rút/ứng tiền mặt tại ATM Agribank là 3% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000 đồng; tại ATM ngoài hệ thống là 4%, tối thiểu 50.000 đồng.

Trong khi đó, thẻ ghi nợ nội địa dành cho khách hàng tổ chức được miễn phí phát hành mới, phí phát hành lại là 50.000 đồng/thẻ và phí thường niên 150.000 đồng/thẻ/năm. Phí rút tiền mặt tại ATM Agribank là 2.000 đồng/giao dịch; tại ATM ngoài mạng lưới Agribank, mức phí là 3.000 đồng/giao dịch trong nước và 40.000 đồng/giao dịch ngoài lãnh thổ Việt Nam

Các mức phí trong biểu phí được công bố chưa bao gồm thuế GTGT.