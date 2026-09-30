Trải nghiệm đêm nhạc “Điều Tất Yếu của Linh Vol.2” với Galaxy S26 FE

Các tính năng camera và hậu kỳ AI chuẩn flagship trên Galaxy S26 FE là cách tuyệt vời để Archer Hà Nội ghi lại những khoảnh khắc Epic trong đêm nhạc “Điều Tất Yếu của Linh Vol.2”.

Vào ngày 03.10 tới đây, buitruonglinh sẽ có buổi gặp gỡ ấm cúng cùng người hâm mộ tại Hà Nội. Sự kiện hứa hẹn mang đến những màn trình diễn có 1-0-2, những phần giao lưu vui nhộn và nhiều bất ngờ từ buitruonglinh cùng các khách mời như Ngô Kiến Huy. Với sự đồng hành của Galaxy S26 FE, Archer Hà Nội sẽ dễ dàng bắt trọn từng khoảnh khắc Epic trong sự kiện, với chất lượng chuẩn flagship.

Archer Hà Nội đã sẵn sàng bắt trọn buổi hẹn Epic cùng buitruonglinh với Galaxy S26 FE

Video thần tượng nét căng, không lo rung nhoè nhờ Horizontal Lock

Nhún nhảy, reo hò, hô fanchant,... là những "đặc sản" không thể thiếu khi tham dự các đêm nhạc cùng thần tượng. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân chính khiến video bị rung lắc, khó đạt được chất lượng như mong đợi. Ngưng quẩy thì mất vui, mà "tới bến" thì lại không có video đẹp. Người hâm mộ thường xuyên đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan khi tham gia các buổi concert.

Thoải mái nhún nhảy cùng thần tượng mà không lo video bị rung lắc nhờ tính năng Horizontal Lock

Điều này sẽ không còn là vấn đề lớn với tính năng Horizontal Lock (Khoá đường chân trời) trên Galaxy S26 FE. Người hâm mộ buitruonglinh có thể yên tâm nhún nhảy theo các phần trình diễn của nam ca sĩ mà không lo video rung lắc hay mờ nhoè. Horizontal Lock sẽ giữ khung hình luôn ổn định ngay cả khi máy bị rung hay thậm chí xoay 360 độ. Giờ thì các Archer đã có thể yên tâm tận hưởng âm nhạc cùng buitruonglinh mà không lo thiếu video chất lượng để khoe bạn bè trên mạng xã hội. Ngoài ra, camera Mắt thần bóng đêm tích hợp ProVisual Engine cải tiến cũng giúp giảm nhiễu tối đa, trả lại sự trong trẻo, tươi sáng đậm chất điện ảnh cho hình ảnh quay chụp tại sự kiện.

Bắt trọn bá khí của buitruonglinh với My FanCam

Không phải ngẫu nhiên mà các video FanCam tập trung vào từng thành viên trong một nhóm nhạc lại luôn có lượt xem cực khủng. Đây là nơi người hâm mộ có thể ngắm nhìn cận cảnh "aura farming" hay vũ đạo bắt mắt của thần tượng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có thể quay được một video FanCam, các nhà đài đã phải sử dụng hệ thống camera tiên tiến, hệ thống nhân sự chuyên môn cao và quy trình ghi hình vô cùng nghiêm ngặt. Việc sử dụng hệ thống camera bám đuổi (Tracking Cameras) hay đội ngũ quay phim chuyên trách cho từng nghệ sĩ là điều cần thiết nếu muốn tạo ra được một video FanCam.

Galaxy S26 FE cho phép người hâm mộ lựa chọn đối tượng và tạo video FanCam của riêng thần tượng

Tại đêm nhạc "Điều Tất Yếu của Linh Vol.2" tới đây, Archer Hà Nội có thể làm điều tương tự chỉ với một chiếc Galaxy S26 FE trong tay. Tính năng đẳng cấp flagship My FanCam (Tự động canh khung chủ thể) sẽ giúp người hâm mộ dễ dàng tạo ra các video tập trung riêng vào buitruonglinh trên sân khấu. Ngay cả khi nam ca sĩ biểu diễn cùng vũ đoàn hay di chuyển liên tục, My FanCam trên Galaxy S26 FE vẫn có thể bắt trọn từng khoảnh khắc Epic. Archer cũng có thể lựa chọn tỉ lệ khung hình đúng chuẩn mạng xã hội để đăng tải video nhanh chóng, tức thì mà không cần chờ đợi.

Sau khi áp dụng My FanCam, một video với hình ảnh thần tượng luôn ở trung tâm khung hình sẽ ra đời

Thỏa sức sáng tạo cùng Photo Assist

Được mặc áo đôi, tương tác hay đứng cạnh thần tượng trên sân khấu là giấc mơ của bất cứ người hâm mộ nào. Trước đây, bạn sẽ cần rất nhiều may mắn để có thể trở thành một trong số ít người có cơ hội đứng gần thần tượng. Tuy nhiên với tính năng Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới), Galaxy S26 FE có thể giúp bạn thỏa sức sáng tạo, chỉnh ảnh theo ý thích, xoá nhoà khoảng cách giữa bản thân và thần tượng.

Đây cũng là thử thách đang được triển khai tại cửa hàng Samsung West Lake (Tầng 1, Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội) để giúp các Archer Thủ đô có cơ hội nhận vé tham dự đêm nhạc "Điều Tất Yếu của Linh Vol.2" sắp tới. Chương trình diễn ra từ 20.09.2026 đến hết ngày 02.10.2026 trong khung giờ từ 9:30 đến 22:00.

Người hâm mộ đến Samsung West Lake trải nghiệm tính năng Photo Assist trên Galaxy S26 FE để có cơ hội nhận vé gặp buitruonglinh

Ngay từ ngày đầu tiên công bố thể lệ thử thách "Chụp ảnh Epic. Nhận vé gặp buitruonglinh", đã có rất đông Archer Hà Nội ghé cửa hàng Samsung West Lake để trải nghiệm tính năng Photo Assist trên Galaxy S26 FE. Từ cảm giác tò mò ban đầu, người trẻ Thủ đô đã nhanh chóng phải lòng khả năng chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ trên thiết bị Samsung. Nhiều bạn trẻ tỏ ra bất ngờ khi Galaxy AI có thể xoá vật thể thừa siêu mượt, đổi màu trang phục và thậm chí giúp họ kề vai sát cánh cùng thần tượng như thể những người bạn thân.

Những tấm vé đầu tiên đã có chủ, lượng vé đang hết rất nhanh

Hiện thử thách "Chụp ảnh Epic. Nhận vé gặp buitruonglinh" vẫn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 02.10.2026. Để đáp lại tình cảm của các Archer, ban tổ chức vừa công bố tăng thêm 100 vé, nâng tổng số suất tham gia sự kiện lên 600 vé. Người hâm mộ hãy nhanh chân ghé Samsung West Lake để được hướng dẫn trải nghiệm Galaxy S26 FE và thực hiện sáng tạo hình ảnh với tính năng Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới) tại khu vực Photo Frame do ban tổ chức bố trí. Sau khi hoàn tất quá trình sáng tạo, hãy dùng dùng tính năng Quick Share trên Galaxy S26 FE để nhận thành phẩm về thiết bị cá nhân. Đăng tải kết quả lên tài khoản Facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm các hashtag #Samsung #GalaxyAI #GalaxyS26 FE #TatYeuButPha để có cơ hội nhận vé tham gia buổi gặp "Điều Tất Yếu của Linh Vol.2".

Sau khi chỉnh sửa ảnh với Photo Assist trên Galaxy S26 FE, người dùng có thể sử dụng Quick Share để nhận hình về điện thoại cá nhân

Sở hữu nhiều tính năng chuẩn flagship, Galaxy S26 FE không chỉ là một thiết bị di động đơn thuần mà đang trở thành trợ tá đắc lực cho người hâm mộ trong các sự kiện âm nhạc lớn. Từ việc sáng tạo hình ảnh đến quay video bắt trọn bá khí của thần tượng, trải nghiệm âm nhạc chuẩn S cùng Galaxy S26 FE là điều mà người hâm mộ luôn tìm kiếm.

‏Thể lệ chi tiết có tại: ‏ ‏http://smsng.co/6005BGZpOx‏ ‏ ‏‏

Samsung triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn khi mua sắm Galaxy S26 FE từ ngày 01.10 đến 31.10.2026. Người dùng được mua sắm trả góp chỉ từ 1.499.000 đồng/tháng, thời hạn 12 tháng thông qua Samsung Finance+ (giá áp dụng cho phiên bản 128GB đã kèm voucher 1 triệu đồng). Các đặc quyền hấp dẫn khác khi sở hữu Galaxy S26 FE bao gồm: bảo hành chính hãng 24 tháng, thu cũ đổi mới 3 triệu đồng, tặng 6 tháng Google AI Pro trị giá 3 triệu đồng.