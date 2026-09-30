Cam kết dài hơi nhất của LG cho TV OLED

Hai dòng TV OLED cao cấp nhất của LG, W6 và G6, đi kèm chương trình bảo hành mở rộng bao trùm tấm nền, linh kiện và chi phí sửa chữa.

LG Electronics Việt Nam áp dụng chương trình bảo hành mở rộng lên 5 năm cho hai dòng TV OLED cao cấp nhất của hãng, OLED evo AI W6 và OLED evo AI G6, bao gồm tấm nền, linh kiện và chi phí sửa chữa. Đây là mức bảo hành dài nhất mà LG từng áp dụng cho một dòng TV OLED tại Việt Nam, tăng từ mức chuẩn 2 năm, sau khi hãng từng nâng lên 3 năm cho các dòng C5, B5 ra mắt năm 2025.

Lo ngại về hiện tượng lưu ảnh (burn-in) từng là rào cản phổ biến khi người dùng cân nhắc TV OLED. Theo phân tích của Ars Technica dựa trên chia sẻ từ giới chuyên gia màn hình, trong đó có đại diện Hiệp hội tiêu chuẩn điện tử video (VESA), những cải tiến liên tục về vật liệu, phần mềm và quy trình kiểm thử trong vài năm qua đã kéo giảm đáng kể nguy cơ này so với các thế hệ OLED đời đầu. Tấm nền OLED evo+ thế hệ 4 mà LG trang bị cho dải evo AI 2026, bao gồm W6 và G6, nằm trong xu hướng cải tiến đó. Chương trình bảo hành 5 năm là cách LG củng cố thêm sự an tâm này bằng một cam kết cụ thể, thay vì chỉ dừng ở thông số kỹ thuật.

OLED evo AI W6 là mẫu TV dán tường không dây, độ mỏng khoảng 9,9 mm, dùng bộ kết nối Zero Connect Box để truyền hình ảnh 4K tần số quét 165 Hz và âm thanh chất lượng cao về TV mà không cần dây tín hiệu cắm trực tiếp sau màn hình. Sản phẩm đạt chứng nhận True Wireless Lossless Vision từ TÜV Rheinland, giữ nguyên độ chính xác màu sắc, độ trễ thấp và hiệu suất HDR tương đương tín hiệu gốc khi truyền không dây.

OLED evo AI G6 theo đuổi thiết kế Gallery hướng đến trải nghiệm màn hình lớn, dùng công nghệ Hyper Radiant Color để tăng độ sáng và giữ màu đen sâu đặc trưng của OLED. Khả năng chống phản chiếu ánh sáng của G6 đạt chứng nhận Premium từ Intertek với độ phản chiếu chỉ 0,3%, phù hợp phòng khách có nhiều ánh sáng tự nhiên. Cả W6 và G6 đều dùng bộ xử lý α11 AI thế hệ 3, nhanh hơn 50% tốc độ xử lý, hiệu suất đồ họa cao hơn 70% và xử lý AI nhanh hơn 5,6 lần so với thế hệ trước, giúp tối ưu hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực. Nền tảng webOS trên cả hai dòng tích hợp sẵn Microsoft Copilot và Gemini, hỗ trợ tìm kiếm nội dung và điều khiển bằng giọng nói.

Phạm vi bảo hành 5 năm cho W6 và G6 gồm tấm nền, linh kiện và chi phí sửa chữa trong suốt thời gian áp dụng, thay vì chỉ bảo hành riêng tấm nền như một số chương trình mở rộng phổ biến trên thị trường. Chương trình áp dụng cho sản phẩm mua trong một giai đoạn nhất định của năm 2026, người mua nên xác nhận điều kiện cụ thể tại đại lý hoặc website chính hãng trước khi quyết định.

Khi cần đến dịch vụ trong thời gian bảo hành, chủ sở hữu W6 và G6 dùng chung hệ thống LG Best Care: chọn khung giờ sửa chữa theo lịch cá nhân qua Ontime Care, đặt lịch ngoài giờ hành chính từ 17h30 đến 21h00 các ngày trong tuần qua Evening Care+, hoặc đăng ký bảo dưỡng, vệ sinh tấm nền định kỳ qua Bright Care để duy trì chất lượng hiển thị theo thời gian.

Ông Jiwung Yoon, Giám đốc Dịch vụ và Chăm sóc Khách hàng LG Electronics Việt Nam, chia sẻ: "LG luôn nỗ lực mang đến cho người dùng những trải nghiệm giải trí cao cấp, không chỉ thông qua công nghệ hiển thị tiên tiến mà còn bằng các chính sách chăm sóc chính hãng, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng".

LG hiện giữ gần 65% thị phần sản lượng và khoảng 60% thị phần giá trị của phân khúc TV OLED tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026, theo số liệu của GfK. Chương trình bảo hành 5 năm áp dụng riêng cho hai dòng OLED evo AI W6 và G6, người mua có thể kiểm tra điều kiện chi tiết tại các đại lý ủy quyền của LG trên toàn quốc.