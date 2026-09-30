Sau cuộc gọi yêu cầu trả khoản nợ 2 tỷ đồng, người phụ nữ SN 1958 quyết không chuyển khoản mà báo công an Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh có thông báo mới.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 29/9, Công an xã Sơn Kim 1 thông tin về một công dân trên địa bàn suýt dính bẫy của kẻ lừa đảo giả danh công an.

Cụ thể, bà N.T.C (68 tuổi, trú tại xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh) nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ Công an xã và thông báo bà C có liên quan đến một đường dây ma túy, rửa tiền và khoản nợ 2 tỷ đồng cần trả.

Đối tượng yêu cầu bà C cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và chuyển tiền để phục vụ việc “xác minh”.

Tin lời, bà C đã đi bán 4 chỉ vàng để lấy tiền chuyển cho đối tượng. Tuy nhiên, trên đường đi, bà nhớ lại những nội dung tuyên truyền, cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại mà Công an xã Sơn Kim 1 đã phổ biến trước đó.

Nhận thấy cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, bà C đã đến trực tiếp trụ sở Công an xã Sơn Kim 1 để trình báo.

Tại đây, Công an xã kịp thời trấn an, giải thích và giúp bà C nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Nhờ đó, toàn bộ tài sản của bà được bảo đảm an toàn.

Công an xã Sơn Kim 1 khuyến cáo người dân cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để “xác minh”.

Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP; đồng thời ngắt cuộc gọi và liên hệ trực tiếp với cơ quan công an để xác minh.