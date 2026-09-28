Hà Tĩnh: Khoảnh khắc cổng làng đổ sập đè 2 mẹ con đi xe máy, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đoạn clip ghi lại cảnh cổng làng bất ngờ đổ sập đúng lúc hai mẹ con đi xe máy qua, khiến bé trai lớp 3 bị thương nặng đang nhận được sự chú ý của nhiều người.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh cổng làng bất ngờ đổ sập đúng lúc hai mẹ con đi xe máy qua khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt. Được biết, bé trai bị thương nặng, được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Từ đoạn clip ghi lại hiện trường, khu vực gần cổng làng có khá đông người qua lại, trong đó có cả một số em nhỏ đang chơi đùa gần đó. Khi hai mẹ con vừa đi qua, phần cổng làng bất ngờ đổ sập, đất đá và các mảng bê tông văng xuống khu vực xung quanh.

Clip: Vietnamnet

Chiếc xe máy chở hai mẹ con bị vùi trong đống đổ nát. Ngay sau đó, nhiều người dân nhanh chóng tập trung tại hiện trường, tìm cách tiếp cận và hỗ trợ các nạn nhân.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh) trao đổi với phóng viên Dân trí, khoảng 13h20 ngày 28/9, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực cổng làng ở thôn Hương Phong, khiến một học sinh lớp 3 bị thương nặng.

Thời điểm trên, một xe cẩu di chuyển qua khu vực cổng làng và xảy ra va chạm. Sau đó, cổng làng được xây bằng bê tông cốt thép đổ xuống đường.

Đúng lúc này, chị L.T.G. (38 tuổi, trú thôn Phú Gia, xã Hương Khê) điều khiển xe máy chở con trai N.Đ.T., học sinh lớp 3, đi qua. Cả hai bị ảnh hưởng bởi vụ sập, trong đó chiếc xe máy bị vùi trong đống đổ nát.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip/Vietnamnet)

Người dân cùng lực lượng chức năng sau đó sử dụng phương tiện để tiếp cận, đưa cháu T. ra ngoài và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Trao đổi với Vietnamnet, lãnh đạo UBND xã Hương Khê cho biết cháu T. bị đứt lìa một cánh tay và được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu. Người mẹ không bị thương.

Theo lãnh đạo xã, chiếc xe cẩu liên quan vụ việc thuộc một doanh nghiệp vận tải đang hoạt động trên địa bàn xã Hương Khê.

“Xe cẩu này không được phép lưu thông qua cổng làng. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ sự việc”, lãnh đạo UBND xã Hương Khê cho biết.

Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh.