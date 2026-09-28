Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây bên đường

Bé gái sơ sinh được phát hiện trong chiếc làn nhựa dưới gốc cây bên đường, bên cạnh có lá thư của người mẹ.

Ngày 28/9, UBND xã Hợp Minh (Nghệ An) phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Cháu bé được người dân phát hiện dưới gốc cây

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 4h15 ngày 27/9, ông Nguyễn Thiện Hoạt đi lễ tại Nhà thờ Bảo Nham. Khi qua đường Trịnh Nữ, gần cổng nhà dòng MSA, ông thấy một chiếc làn nhựa màu hồng đặt dưới gốc cây xà cừ.

Kiểm tra bên trong, ông Hoạt phát hiện bé gái sơ sinh đang ngủ nên đưa cháu về chăm sóc, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Bé gái được xác định khoảng 10-15 ngày tuổi, nặng khoảng 3 kg, mặc quần áo sơ sinh, đội mũ vải màu hồng. Thời điểm được phát hiện, sức khỏe cháu bé bình thường.

Bức thư của người mẹ để lại cùng cháu bé

Cùng với bé gái có hai gối sơ sinh, một số quần áo, tã lót và một lá thư. Theo nội dung lá thư, người mẹ là mẹ đơn thân, sinh hai con nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên gửi lại con, mong có người nhận nuôi dưỡng.

Hiện bé gái được UBND xã Hợp Minh bố trí chăm sóc tạm thời trong thời gian xác minh cha, mẹ hoặc người thân và thực hiện các thủ tục theo quy định.

UBND xã Hợp Minh thông báo, cha, mẹ hoặc người thân có thông tin, căn cứ chứng minh quan hệ với bé có thể liên hệ chính quyền địa phương để được hướng dẫn, giải quyết.

Thông báo tìm người thân của bé được niêm yết công khai trong 7 ngày, từ ngày 28/9 đến hết ngày 4/10.