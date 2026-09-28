Đào móng nhà, phát hiện vật thể gỉ sét chôn vùi dưới lòng đất, gia chủ lập tức dừng thi công để trình báo công an

Trong quá trình đào móng xây nhà tại xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên, một hộ dân phát hiện 1 quả lựu đạn cùng hàng chục viên đạn bị chôn vùi dưới lòng đất và chủ động giao nộp cho công an.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa qua, trong quá trình đào móng xây nhà, một hộ dân trên địa bàn xóm Trung Na, xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện nhiều đạn dược và vật liệu nổ cũ bọc trong túi nilon bị vùi lấp dưới lòng đất.

Ngay khi phát hiện, người dân đã nâng cao cảnh giác, dừng thi công và tự giác mang toàn bộ số vật liệu nguy hiểm này đến giao nộp cho Công an xã La Bằng để xử lý theo quy định.

Công dân giao nộp vật liệu nổ. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Qua kiểm tra, số vũ khí, vật liệu nổ được tiếp nhận bao gồm: 1 quả lựu đạn và hàng chục viên đạn các loại (gồm đạn súng trường, đạn súng tiểu liên và đạn súng ngắn). Mặc dù lớp vỏ ngoài đã gỉ sét và oxy hóa nặng do bị chôn vùi lâu ngày, ngòi nổ và thuốc phóng bên trong những vật liệu này vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát nổ cực kỳ nguy hiểm nếu có sự tác động cơ học hoặc nhiệt độ.

Công dân chủ động trình báo và bàn giao vật liệu nổ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo vệ an toàn tính mạng cho cộng đồng và hỗ trợ lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn xã.

Qua sự việc trên, Công an xã La Bằng khuyến cáo Nhân dân: Số lượng vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại dưới lòng đất vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi phát hiện các vật thể nghi là bom, mìn, lựu đạn hay đạn dược, người dân tuyệt đối không tự ý cầm nắm, cưa đập, tháo dỡ hay vận chuyển. Hãy giữ nguyên hiện trường, lập rào chắn cảnh báo và báo tin ngay cho Công an xã hoặc chính quyền địa phương gần nhất để lực lượng chuyên môn tiến hành thu gom, xử lý an toàn.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên