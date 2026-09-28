13 năm tù cho kẻ châm lửa đốt nhà, ép con gái chết chung ở Đắk Lắk

Do mâu thuẫn gia đình và sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác, Hồ Xuân Nhàn chốt cửa phòng, châm lửa đốt nhà nhằm ép con gái chết chung.

VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử Hồ Xuân Nhàn (40 tuổi, trú xã Tuy An Bắc) về tội “Giết người”, theo điểm b, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, sáng 30/11/2025, Nhàn trong tình trạng ảo giác do sử dụng ma túy, đồng thời xảy ra mâu thuẫn gia đình. Người đàn ông này đổ dầu hỏa vào quần áo, đe dọa đốt nhà khiến cha mẹ và các con hoảng sợ bỏ chạy.

Hồ Xuân Nhàn tại tòa (ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk)

Sau đó, Nhàn gọi cháu H.X.U (sinh năm 2010, con gái ruột) vào phòng ngủ rồi chốt cửa. Nhàn gom nhiều vật dụng dễ cháy chặn lối ra vào, sau đó châm lửa đốt nhà với ý định ép con gái chết chung.

Mặc cho cháu U khóc lóc, van xin, Nhàn vẫn châm lửa và bỏ mặc cháu trong phòng.

Phát hiện sự việc, hàng xóm nhanh chóng phá cửa, dập lửa và đưa cháu U ra ngoài an toàn.

Sau khi gây ra vụ việc, Nhàn cầm dao, mở van bình gas để cố thủ và chống đối lực lượng Công an xã. Sau quá trình vận động, lực lượng chức năng khống chế Nhàn, đưa về trụ sở làm việc.

Ngày 9/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn về tội “Đe dọa giết người”.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Nhàn từng nảy sinh ý định tự sát và có ý định làm hại con ruột. Việc cháu bé không tử vong là ngoài mong muốn của bị can. Vì vậy, ngày 23/2/2026, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn sang tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên tham gia xét hỏi, làm rõ diễn biến hành vi của bị cáo, đồng thời phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn công khai và tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Hồ Xuân Nhàn 13 năm tù về tội “Giết người”.