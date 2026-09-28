Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý quy định phạt đến 20 triệu đồng

Tự ý tẩy xóa, sửa chữa thông tin trên sổ đỏ, người dân đối diện mức phạt nặng.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thường gọi là sổ đỏ) là chứng thư pháp lý cao nhất được Nhà nước xác lập nhằm bảo hộ quyền tài sản hợp pháp của cá nhân, hộ gia đình và tổ chức. Bất kỳ hành vi can thiệp trái phép nào làm biến dạng, sai lệch nội dung trên văn bản này đều bị coi là xâm phạm trật tự quản lý hành chính về đất đai, kéo theo chế tài xử phạt nặng cùng biện pháp tịch thu.

Khung tiền phạt theo tính chất hành vi và chủ thể vi phạm

Căn cứ quy định tại Điều 27 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, mức phạt tiền đối với hành vi tẩy xóa, sửa đổi hoặc làm sai lệch hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận được quy định cụ thể theo từng mức độ hậu quả:

Đối với cá nhân:

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Phạt tiền từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng: Áp dụng cho các trường hợp tự ý tẩy xóa, sửa chữa câu chữ, số liệu trên giấy chứng nhận nhưng chưa gây ra hệ lụy nghiêm trọng và chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng: Áp dụng khi hành vi cạo sửa, khai báo gian dối dẫn đến việc sai lệch nội dung trong hồ sơ cấp sổ, hoặc làm sai lệch tính pháp lý của các giao dịch dân sự thực tế như chuyển nhượng, thế chấp ngân hàng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất.

Đối với tổ chức:

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Điểm đáng chú ý trong chế tài xử lý là ngoài việc phải nộp phạt tiền mặt, cá nhân hoặc tổ chức vi phạm còn bị áp dụng biện pháp tịch thu toàn bộ Giấy chứng nhận đã bị sửa chữa, tẩy xóa trái phép.

Việc bị thu hồi, tịch thu đồng nghĩa với việc cuốn sổ đỏ đó lập tức mất toàn bộ giá trị pháp lý. Khi đó, chủ sở hữu sẽ không thể thực hiện bất kỳ giao dịch dân sự nào (như mua bán, chuyển nhượng, thế chấp vay vốn hay phân chia di sản thừa kế), đồng thời phải đối mặt với quy trình xin xác minh, cấp đổi lại giấy tờ hợp lệ.

Cách xử lý đúng luật khi phát hiện sai sót trên sổ đỏ

Trong thực tế, không ít trường hợp thông tin in trên giấy chứng nhận có sai lệch về số Căn cước công dân, sai chính tả họ tên, nhầm lẫn diện tích thửa đất hoặc sơ đồ vị trí. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý dùng bút mực, hóa chất để tẩy xóa, viết đè hay sửa thông tin trên sổ.

Khi phát hiện có sự sai lệch giữa thông tin trên giấy chứng nhận và thực tế, chủ sử dụng đất cần nộp hồ sơ đề nghị đính chính hoặc cấp đổi tại Văn phòng Đăng ký đất đai (hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại địa phương) để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thụ lý, chỉnh lý biến động theo đúng quy định của pháp luật.