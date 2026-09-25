Một đề án về sổ đỏ vừa được duyệt, người dân Hà Nội đặc biệt chú ý!

Hai nhóm thủ tục về sổ đỏ tại Hà Nội sẽ được tổ chức lại theo hướng tăng xử lý trực tuyến, liên thông dữ liệu và giảm việc người dân phải tự kê khai, cung cấp lại hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 5206/QĐ-UBND ngày 23/9/2026 phê duyệt Đề án “Sổ đỏ trao tay”. Đề án tập trung vào hai nhóm thủ tục: đính chính Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan nhà nước sai sót; chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng.

Thông qua đề án, Hà Nội đặt mục tiêu giảm số lần người dân phải trực tiếp đến cơ quan hành chính, giảm giấy tờ phải kê khai, cung cấp lại. Trạng thái xử lý hồ sơ được công khai, tiến độ được chủ động thông báo, đồng thời đa dạng hóa phương thức nhận kết quả.

Đính chính sổ đỏ do cơ quan nhà nước sai sót: Nộp hồ sơ trực tuyến, phí và lệ phí 0 đồng﻿

Với nhóm thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, đề án tập trung xử lý những sai sót về thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin thửa đất do cơ quan nhà nước sai sót.

Phạm vi thực hiện gồm các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thành phố, cơ quan đăng ký đất đai thành phố và UBND cấp xã.

Theo phương án được phê duyệt, thủ tục này được chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hồ sơ được nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, phí và lệ phí là 0 đồng.

Việc chuyển sang xử lý trực tuyến được kỳ vọng giảm đáng kể thời gian và số lượt đi lại của người dân. Theo số liệu thống kê từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/8/2026, tổng số hồ sơ thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận là 44.020 hồ sơ.

Lấy quy mô hồ sơ này làm cơ sở tính toán, đề án ước tính mỗi hồ sơ giảm ít nhất hai lượt đi lại, tương ứng khoảng 88.040 lượt. Với giả định bình quân tiết kiệm hai giờ cho mỗi hồ sơ, tổng thời gian tiết kiệm ước khoảng 88.040 giờ, tương đương 11.005 ngày công.

Tính theo chi phí thời gian bình quân 55.000 đồng/giờ, giá trị tiết kiệm ước đạt khoảng 4,84 tỷ đồng trong 14 tháng, tương đương 110.000 đồng/hồ sơ. Đây mới là phần chi phí thời gian, chưa bao gồm chi phí đi lại, in ấn, sao chụp hồ sơ và các chi phí xã hội khác.

Đất bị thu hồi một phần: Giảm việc người dân phải tự thu thập lại hồ sơ﻿

Nhóm thủ tục thứ hai liên quan đến việc chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng.

Đối với trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, ngay sau khi hoàn thành các bước cần thiết của quá trình thu hồi, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa và chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai.

Trên cơ sở rà soát, cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký biến động, xác nhận thay đổi, chỉnh lý Giấy chứng nhận hoặc cấp Giấy chứng nhận mới đối với phần diện tích còn lại theo từng trường hợp pháp luật quy định.

Điểm thay đổi của quy trình là kết nối quá trình giải phóng mặt bằng với việc giải quyết thủ tục đất đai sau thu hồi. Các thông tin, tài liệu đã hình thành trong quá trình giải phóng mặt bằng được chuyển giữa các cơ quan, qua đó giảm việc người dân phải tự thu thập, kê khai và cung cấp lại.

Cách tổ chức này nhằm giảm khâu chuyển tiếp, rút ngắn đường đi của hồ sơ và khắc phục tình trạng hai quá trình được thực hiện tách rời.

Theo tính toán trong đề án, việc rút ngắn thời gian giải quyết ước tính giúp giảm khoảng bốn giờ cho mỗi hồ sơ. Với chi phí thời gian bình quân 55.000 đồng/giờ, giá trị tiết kiệm ước khoảng 220.000 đồng/hồ sơ.

Thí điểm đến hết năm 2026, đánh giá để xem xét mở rộng﻿

Cá nhân, hộ gia đình và các chủ thể sử dụng đất thuộc hai nhóm trường hợp trên là những người thụ hưởng đề án. Các đơn vị tham gia thực hiện gồm cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND các xã, phường cùng các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính và đơn vị quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu liên quan.

Để triển khai, Hà Nội yêu cầu xây dựng các quy trình nghiệp vụ thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, giảm bước trung gian và thao tác thủ công. Hồ sơ được phân luồng theo mức độ phức tạp, tăng cường xử lý song song và liên thông điện tử.

Thành phố cũng đặt mục tiêu xác định bộ dữ liệu tối thiểu phục vụ từng quy trình, khai thác tối đa hồ sơ, dữ liệu đã có. Thay vì yêu cầu người dân tự cung cấp lại, các cơ quan tăng cường chuyển dữ liệu cho nhau, đồng thời bảo đảm kết quả giải quyết được cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Đề án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn thí điểm kéo dài từ thời điểm được phê duyệt đến ngày 31/12/2026. Trong thời gian này, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ thực tế, thực hiện chuyển và khai thác dữ liệu, đồng thời theo dõi những điểm nghẽn phát sinh.

Sau thí điểm, các đơn vị sẽ đánh giá toàn diện tính phù hợp pháp lý, hiệu quả thực tế và khả năng kết nối dữ liệu để tham mưu triển khai đối với các thủ tục hành chính khác trong lĩnh vực đất đai.