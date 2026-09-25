Phát hiện hơn 3.000 bánh Trung thu không rõ xuất xứ, không có ngày sản xuất, hạn sử dụng

Kiểm tra một hộ kinh doanh ở tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 bánh Trung thu không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 24/9, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh L.T.M.T.T (có địa chỉ tại thôn Quang Trung, xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên).

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh. (Ảnh: Công an Hưng Yên)



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có số lượng lớn thực phẩm phục vụ thị trường Tết Trung thu, gồm 400 chiếc bánh dẻo, hơn 3.000 bánh Trung thu nhân trứng và 150kg kẹo dẻo, tổng trị giá gần 50 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; không thể hiện ngày sản xuất, hạn sử dụng và không có tài liệu chứng minh chất lượng sản phẩm theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thực tế sản phẩm. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Để bảo đảm sức khỏe, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân khi lựa chọn thực phẩm cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, ngày sản xuất, hạn sử dụng và các thông tin liên quan đến chất lượng sản phẩm; ưu tiên mua tại các cơ sở kinh doanh uy tín, không lựa chọn những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có thông tin đầy đủ hoặc có dấu hiệu bất thường.

Người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan Công an và các lực lượng chức năng khi phát hiện các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng và bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu.