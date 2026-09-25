Bên trong khu xưởng biến bột mì, hóa chất thành viên chống đột quỵ An cung

Mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện có giá khoảng 105.000 đồng. Qua nhiều tầng trung gian, từ đầu mối cung cấp đến các đối tượng tại Hà Nội, TPHCM rồi tiếp tục phân phối cho các đại lý, sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng được bán với giá gần 3 triệu đồng/hộp, cao gấp gần 30 lần giá thành. Đặc biệt, sản phẩm này được làm từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có sử dụng hóa chất, chất tạo màu và các thành phần khác chưa được kiểm soát. Việc người mua sử dụng những sản phẩm như vậy tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.