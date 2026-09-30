Người dân đang sử dụng điện chú ý thông báo mới nhất từ công an

Công an thông báo tới người dân sử dụng điện chú ý.

Đóng tiền điện, thay công tơ điện... là những vấn đề gắn liền với sinh hoạt hằng ngày của mỗi hộ gia đình. Khi có thông báo cần thanh toán, xác minh thông tin hoặc kiểm tra thiết bị, người dân thường có xu hướng phối hợp xử lý để bảo đảm việc sử dụng điện không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu này, các đối tượng đã triển khai nhiều thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực để tiếp cận khách hàng, từ gọi điện, nhắn tin đến trực tiếp tìm đến nhà dân. Mục đích là thu thập thông tin cá nhân, yêu cầu chuyển tiền hoặc thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Giả danh nhân viên điện lực, yêu cầu cập nhật hợp đồng

Theo cảnh báo của Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Điện Biên, một trong những thủ đoạn phổ biến là gọi điện thông báo khách hàng còn nợ tiền điện, thanh toán chưa thành công hoặc cần cập nhật, đồng bộ thông tin hợp đồng mua bán điện.

Khách hàng không phải trả phí khi thay thế định kỳ hoặc nâng cấp công tơ điện tử theo chính sách của EVN. (Ảnh minh hoạ: EVN)

Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng yêu cầu người nghe cung cấp căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện một số thao tác trên điện thoại để hoàn tất thủ tục.

Đáng chú ý, EVNHANOI từng tiếp nhận phản ánh về trường hợp đối tượng mạo danh nhân viên điện lực sử dụng cuộc gọi FaceTime thông qua địa chỉ thư điện tử, yêu cầu khách hàng cung cấp căn cước công dân với lý do tích hợp thông tin vào hợp đồng điện.

Để thúc ép người dân làm theo, các đối tượng thường đưa ra thông báo phải xử lý ngay, nếu không sẽ bị ngừng cấp điện. Khi nạn nhân mất bình tĩnh, chúng tiếp tục hướng dẫn nhấn vào đường link, quét mã QR, cài đặt ứng dụng hoặc chuyển tiền.

Những thủ đoạn này lợi dụng tâm lý lo ngại việc sử dụng điện bị gián đoạn, đồng thời khiến khách hàng dễ bỏ qua bước xác minh thông tin. Nếu làm theo hướng dẫn từ nguồn không chính thức, người dân có nguy cơ để lộ dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản hoặc mã xác thực, tạo điều kiện cho các đối tượng chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác người đến tận nhà thu phí thay công tơ

Không chỉ hoạt động qua điện thoại và mạng xã hội, các đối tượng còn trực tiếp tìm đến nhà dân, tự xưng là nhân viên điện lực để kiểm tra, thay thế công tơ điện tử hoặc nâng cấp thiết bị.

Một số người chuẩn bị đồng phục có logo ngành điện, tạo vẻ ngoài giống nhân viên thật nhằm tăng độ tin cậy. Sau đó, họ đưa ra các khoản thu như phí mua công tơ, chi phí nhân công, phí lắp đặt hoặc tiền đặt cọc để yêu cầu chủ nhà thanh toán.

Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), việc thay thế định kỳ hoặc nâng cấp từ công tơ cơ sang công tơ điện tử được thực hiện miễn phí. Khách hàng không phải trả tiền cho việc thay công tơ và cần cảnh giác với những yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.

Do đó, khi có người đến nhà đề nghị kiểm tra hoặc thay thế thiết bị, người dân cần kiểm tra giấy tờ công tác, thông tin đơn vị phụ trách và xác minh lịch làm việc trước khi đồng ý. Đặc biệt, không nên thanh toán các khoản phí phát sinh khi chưa xác định được tính chính thức của yêu cầu.

Không cung cấp mã OTP, không chuyển tiền theo hướng dẫn

Trước những thủ đoạn mạo danh ngày càng đa dạng, người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông báo liên quan đến tiền điện, hợp đồng mua bán điện và thiết bị đo đếm.

Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn yêu cầu thanh toán, xác minh thông tin, khách hàng không cung cấp căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP. Đồng thời, không truy cập đường link, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ những nguồn chưa được xác minh.

Đối với các trường hợp có người tự xưng là nhân viên điện lực đến tận nhà, người dân nên yêu cầu xuất trình giấy tờ công tác và chủ động liên hệ đơn vị điện lực phụ trách để kiểm tra thông tin trước khi cho phép thực hiện công việc hoặc thanh toán.

Nếu nhận được thông báo nợ tiền điện hoặc nguy cơ bị ngừng cấp điện, khách hàng cần bình tĩnh kiểm tra qua các kênh chính thức của ngành điện, không làm theo những yêu cầu có dấu hiệu bất thường.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên dừng giao dịch, không chuyển tiền và không tiếp tục cung cấp thông tin cá nhân. Việc xác minh độc lập trước khi thực hiện yêu cầu là cách hạn chế nguy cơ bị lợi dụng, bảo vệ tài sản và thông tin của mỗi hộ gia đình.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Điện Biên