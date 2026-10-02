Soi tiến độ siêu dự án nằm tại khu đô thị "nhà giàu" có giá đất đắt đỏ bậc nhất Thủ đô, chỉ cách Hồ Tây vài phút di chuyển, sát công viên gần 70ha, kết nối loạt tuyến metro

NobleX West Lake Ha Noi có quy mô gần 6ha, gồm 12 tòa tháp cao 40 tầng tại KĐT Ciputra, đối diện Lotte Mall West Lake, liền kề công viên 65ha, đồng thời kết nối với nhiều tuyến metro được quy hoạch của Hà Nội.
Dự án NobleX West Lake Ha Noi được Sunshine Group phát triển trên quỹ đất gần 6ha, gồm 12 tòa tháp cao 40 tầng, 3 tầng hầm. Dự án tọa lạc tại khu “đất vàng” cuối cùng tại vùng lõi Ciputra - Tây Hồ Tây, tiếp giáp trực tiếp Võ Chí Công và đối diện Lotte Mall West Lake Hanoi.
Từ dự án, các tiện ích như trường quốc tế Cranleigh School Ha Noi, UNIS Hà Nội, hồ Tây và Khu đô thị Ngoại giao đoàn nằm trong khoảng vài phút di chuyển. Một số bệnh viện như bệnh viện Thu Cúc, Phương Đông và Bệnh viện E có thể tiếp cận trong khoảng 10 phút, trong khi thời gian di chuyển đến sân bay Nội Bài khoảng 20 phút theo trục Nhật Tân - Nội Bài.
Khu vực này cũng hưởng lợi từ một số tuyến metro được quy hoạch. Trong đó, tuyến số 14 kết nối từ cầu Thăng Long qua khu vực Hồng Hà đến Gia Lâm; tuyến số 10 kết nối Đông Anh với Võ Chí Công, Vành đai 3, Vành đai 2,5 và Times City. Tuyến số 2 được quy hoạch kết nối sân bay Nội Bài với Trần Hưng Đạo, Thượng Đình và khu vực phía Nam Hà Nội, qua đó mở thêm các hướng kết nối và rút ngắn thời gian di chuyển trong khu vực.
Bên cạnh lợi thế về hạ tầng, dự án đồng thời ôm trọn một phần công viên Ciputra 65ha lớn bậc nhất nội đô. Hệ thống cây xanh, mặt nước được quy hoạch đồng bộ, mở ra một khoảng đệm sinh thái rộng lớn, tạo nên không gian sống thoáng đãng và giàu giá trị cảnh quan ngay giữa lòng đô thị.
Ghi nhận tại công trường NobleX West Lake Ha Noi đầu tháng 10/2026, hàng trăm cán bộ, công nhân cùng máy móc, thiết bị đang được huy động thi công. Sau khi hoàn thành cọc thí nghiệm, công tác thi công cọc đại trà tại hai phân khu CT5 và CT6 đạt khoảng 80%.
Tại phân khu CT6, tường dẫn và tường vây đã hoàn thành 100%. Công trường đang triển khai đào đất và đục bê tông dầm bo đỉnh tường vây móng tầng hầm.
Tại phân khu CT5, tường dẫn đã hoàn thành 100%, trong khi tường vây đạt khoảng 50% và đang tiếp tục được thi công.
Hình ảnh công tác thi công tường vây tại phân khu CT5.
Các hạng mục hạ tầng phục vụ thi công cũng được triển khai song song. Đường công vụ quanh hồ đã hoàn thành, phục vụ công tác vận chuyển và tổ chức thi công kết cấu hầm, khối đế. Hệ thống máy biến áp đã được lắp đặt; hệ thống điện, nước tạm đang tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thi công liên tục tại công trường.
Với nhịp độ hiện tại, NobleX West Lake Ha Noi đang tiến gần tới giai đoạn thi công đại trà phần ngầm tại cả hai ô đất, bám sát lộ trình triển khai và các mốc bàn giao theo kế hoạch.
Theo thông tin giới thiệu, NobleX West Lake Ha Noi được phát triển theo tiêu chuẩn hàng hiệu (Branded Residences) cao cấp bậc nhất hiện nay, với hệ tiện ích 5–6 sao vượt trội từ khu mua sắm, chăm sóc sức khỏe, trung tâm thể thao, nhà hàng, lounge – bar, hồ bơi và không gian xanh…
Dự án phát triển bộ sưu tập căn hộ thông tầng được ví như như những “lãnh địa” riêng tư tuyệt đối trên tầng không, với bể bơi vô cực, vườn thượng uyển, nội thất may đo “bespoke”, thang máy riêng vào tận căn hộ cùng tầm nhìn panorama trải dài từ Hồ Tây, sông Hồng đến toàn bộ lõi đô thị Tây Hồ Tây.
Chủ đầu tư cho biết đang xúc tiến hợp tác với các thương hiệu nội thất thuộc lĩnh vực thời trang Haute Couture và siêu xe, cùng một số đơn vị quản lý vận hành Top 5 quốc tế nhằm thiết lập chuẩn mực mới cho phân khúc Branded Residences tại Việt Nam. Với tiến độ thi công khẩn trương cùng quy mô đầu tư ấn tượng, NobleX West Lake Ha Noi được kỳ vọng sẽ trở thành công trình biểu tượng mới của Hà Nội trong tương lai gần.