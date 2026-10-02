Người đàn ông khai báo chuyển khoản nhầm 90 triệu đồng: Công an Hải Phòng xác minh rồi lập tức xử phạt 3,5 triệu đồng

Ngay sau khi nhận được trình báo, công an xã Tứ Kỳ đã làm việc với ngân hàng và các bên liên quan để xác minh vụ việc.

Mới đây, công an xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng đã xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với anh P.V.T. (trú tại thôn Quàn, xã Tứ Kỳ) về hành vi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền.

Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Trước đó, anh T. trình báo bị chuyển khoản nhầm 90 triệu đồng và đề nghị Công an hỗ trợ thu hồi. Qua xác minh, phối hợp với ngân hàng và làm việc với các bên liên quan, Công an xã xác định anh T. thực tế tự nguyện cho người quen mượn tiền, sau đó bịa chuyện chuyển khoản nhầm để tránh mâu thuẫn gia đình. Anh T. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, Công an xã đã ra quyết định xử phạt anh T. số tiền 3,5 triệu đồng theo quy định.

Qua vụ việc, Công an xã Tứ Kỳ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cố ý cung cấp thông tin sai sự thật cho cơ quan chức năng; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đinh Anh (Theo Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng)