Dương Thị Đa nhận 235.400.000 đồng từ 1 tài khoản không xác định ở Hà Nội: Công an khẩn trương tiến hành xác minh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Phúc Thọ đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiến hành xác minh.

Mới đây, công an xã Phúc Thọ, TP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ 1 người dân trả lại hơn 235 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 25/9, Công an xã Phúc Thọ, TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của bà Dương Thị Đa về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận 235.400.000 đồng từ một tài khoản không xác định. Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển nhầm, bà Đa đã chủ động trình báo, đề nghị Công an xã hỗ trợ xác minh, trao trả số tiền cho người chuyển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Phúc Thọ đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiến hành xác minh. Qua đó, lực lượng Công an xác định người chuyển nhầm số tiền trên là bà Đ.T.D (sinh năm 1980, trú tại phường Tùng Thiện, Hà Nội).

Sau khi xác minh, làm rõ thông tin liên quan, Công an xã Phúc Thọ đã hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục trao trả số tiền theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Cán bộ Công an xã Phúc Thọ hỗ trợ trao trả số tiền 235.400.000 VNĐ cho bà Đ.T.D. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, bà Đ.T.D bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn Công an xã Phúc Thọ về tinh thần trách nhiệm, sự tận tình, nhanh chóng trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc; đồng thời cảm ơn bà Dương Thị Đa đã chủ động trình báo, phối hợp với lực lượng Công an để trao trả tài sản.

Qua vụ việc, CAX Phúc Thọ khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi xác nhận. Trường hợp phát hiện tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội