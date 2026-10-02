Diễn biến mới vụ thanh niên bị nhân viên quán thịt dê cầm điếu cày đuổi đánh, bất ngờ hoàn cảnh của nhân vật chính

Nhiều người dân và khách du lịch tại địa phương không khỏi bất ngờ bởi hoàn cảnh và công việc thường ngày của ông D.V.H.

Như đã thông tin thì vào chiều tối ngày 29/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước một quán ăn ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Trong clip, người này dùng điện thoại quay một người đàn ông được cho là nhân viên của quán, đồng thời có lời lẽ khiêu khích, đe dọa. Nhân viên sau đó cũng lấy điện thoại quay lại người này. Hai bên tranh cãi, lời qua tiếng lại. Do không giữ được bình tĩnh, nhân viên quán cầm một chiếc điếu cày đuổi đánh người đang quay video.

Nhân vật chính được xác định trong clip là ông D.V.H (64 tuổi, nhân viên quán Cường Dê ở phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình). Người bị đánh trong clip lanh N.V.T. Theo lời ông Nguyễn Văn Hào - chủ cửa hàng Cường Dê chia sẻ trên Tuổi Trẻ, anh N.V.T cũng làm nhà hàng cách quán của ông khoảng 100m, thời gian qua người này thường xuyên tới trước nhà hàng của ông chửi bới, khiêu khích ông H..

Ông Hào cho biết trong quá trình kinh doanh hàng ăn, giữa ông và gia đình anh T. không có mâu thuẫn, cạnh tranh gì cả. Tuy nhiên, anh T. đã nhiều lần qua quán quấy rối.

Liên quan tới vụ việc trên, tối 1/10, thông tin trên Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Công an phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đã vào cuộc ghi nhận hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc xô xát, cầm điếu cày đuổi đánh người. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Hào cũng xác nhận trong sáng 1/10, ông và ông D.V.H. (nhân viên của quán) đã phối hợp với công an ghi nhận hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Vụ thanh niên khiêu khích, bị người đàn ông cầm điếu cày đánh đang là tâm điểm chú ý trong dư luận. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan tới nhân vật chính trong clip - ông D.V.H, chia sẻ trên Dân Việt, nhiều người dân và khách du lịch tại địa phương không khỏi bất ngờ bởi hoàn cảnh và công việc thường ngày của ông. Theo Dân Việt thông tin, trước đây, ông H. làm nhiều nghề để kiếm sống. Có thời điểm, vợ chồng ông làm nghề chèo đò để nuôi các con ăn học qua ngày. Khoảng 10 trở lại đây, khi du lịch Ninh Bình phát triển mạnh mẽ, ông chuyển sang làm nghề vẫy xe đón khách cho nhà hàng Cường Dê.

Mỗi buổi sáng khi vắng khách, ông H. sẽ phụ giúp nhà hàng quét dọn, nhặt rau cho bộ phận bếp. Đến trưa khi có phương tiện qua lại, ông ra hiên vẫy chào, hướng dẫn khách vào quán. Ông D.V.H. lâu nay đã trở nên quen thuộc và được nhiều du khách gần xa biết đến biểu cảm vui vẻ, cùng những động tác vẫy tay rất dẻo, đón tiếp khách rất nhiệt tình, chu đáo.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.