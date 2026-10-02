Kết luận điều tra vụ tài xế xe bán tải Mai Anh Nhật SN 1983

Được mọi người can ngăn, Nhật cùng người đi đường dùng xe của mình chở nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, hôm sau nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ngày 2/10 cho biết vừa ban hành Bản kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với bị can Mai Anh Nhật (sinh năm 1983, ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) có hành vi “Giết người và Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn nhỏ xuất phát từ việc điều khiển xe ô tô tham gia giao thông nên vào khoảng 11 giờ 55 phút ngày 30/01/2026, bị can Mai Anh Nhật điều khiển xe ô tô bán tải, đuổi theo, chặn xe ô tô khác do ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1962, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, xe của Nhật va chạm với xe ô tô của ông Hùng.

Đối tượng Mai Anh Nhật - Ảnh: Công an Tây Ninh

Sau khi xảy ra va chạm, ông Hùng mở cửa xe bước xuống xe thì Nhật dùng tay đấm liên tiếp vào vùng đầu của ông Hùng và dùng chân đá vào phần cổ bên trái của ông Hùng làm ông Hùng bất tỉnh nằm trên đường.

Lúc này, người dân thấy ông Hùng bất tỉnh nên kêu bị can Nhật đưa đi cấp cứu, bị can Nhật lái xe ô tô của bị can Nhật đưa ông Hùng lên thùng xe ô tô bán tải của bị can Nhật để chở ông Hùng vào Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu. Sau đó, ông Hùng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Đức Hòa điều trị rồi được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị. Đến khoảng 23 giờ ngày 31/01/2026 thì ông Hùng tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy…

Qua vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức về chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, kiềm chế bản thân, không để những mâu thuẫn tức thời trong cuộc sống mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, phạm tội để xảy ra hậu quả đáng tiếc.