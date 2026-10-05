TPHCM điều chỉnh giao thông tuyến đường trung tâm

Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh - Trần Quang Khải, phường Tân Định, nhằm giảm ùn tắc và tăng an toàn giao thông. Các phương án được triển khai từ ngày 10/10.

Ngày 5/10, Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã có văn bản gửi Công an TPHCM, UBND phường Tân Định và các đơn vị liên quan về việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh - Trần Quang Khải, phường Tân Định.

Theo Sở Xây dựng, phương án điều chỉnh được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Quản lý Giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Trung tâm này được giao phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM triển khai ngay các giải pháp tổ chức giao thông.

Cụ thể, trên đường Mai Thị Lựu, đoạn từ đường Nguyễn Văn Giai đến đường Điện Biên Phủ, sẽ tổ chức lưu thông hai chiều đối với ô tô con và xe hai bánh. Xe tải và xe khách được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Văn Giai.

Lưu lượng phương tiện quay đầu ở nút giao Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng trong khung giờ cao điểm là rất lớn. Ảnh: Hữu Huy.

Trên đường Điện Biên Phủ, xe hai bánh được tổ chức rẽ trái liên tục vào đường Đinh Tiên Hoàng. Sở cũng yêu cầu bổ sung biển chỉ dẫn cho các phương tiện có nhu cầu rẽ trái từ Điện Biên Phủ vào Đinh Tiên Hoàng, hướng dẫn sử dụng các tuyến Phan Tôn hoặc Phan Ngữ, Huỳnh Khương Ninh để đi ra Đinh Tiên Hoàng.

Theo Sở Xây dựng, việc phân luồng này nhằm giảm áp lực tại giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng.

Tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Phi Khanh, cơ quan chức năng sẽ thử nghiệm lắp dải phân cách trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn hướng từ cầu Bông, nối vào đường Võ Thị Sáu. Dải phân cách nhằm hạn chế dòng xe băng ngang Đinh Tiên Hoàng để vào Nguyễn Phi Khanh, vốn có thể gây ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Trong thời gian thử nghiệm, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông theo dõi, điều chỉnh dải phân cách để tìm phương án phù hợp với tình hình thực tế.

Cũng trên đường Đinh Tiên Hoàng, ô tô sẽ bị cấm rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Giai trong khung giờ 17h đến 19h.

Đối với hẻm 79 Điện Biên Phủ (Cây Điệp), phương án mới cấm lưu thông ngược chiều trong hai khung giờ cao điểm, từ 6h đến 8h30 và từ 16h đến 18h30, theo hướng từ đường Nguyễn Thành Ý đến đường Điện Biên Phủ.

Các phương án tổ chức giao thông trên bắt đầu thực hiện từ ngày 10/10/2026.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị phối hợp với Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu theo phương án mới. Các đơn vị cũng được yêu cầu theo dõi tình hình giao thông tại các giao lộ để nghiên cứu điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu phù hợp với thực tế.

Công an TPHCM và UBND phường Tân Định được đề nghị chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phối hợp hướng dẫn, điều tiết giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thường xuyên kiểm tra tình hình sau khi điều chỉnh. Nếu phát sinh diễn biến phức tạp hoặc ùn tắc, đơn vị phải nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực.