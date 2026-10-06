Những ngày đầu xe máy được chạy 2 chiều trên đường Võ Văn Tần: Nhiều người bỡ ngỡ, tài xế xe công nghệ lại thấy 'quá tiện'

Trong những ngày đầu tiên áp dụng phương án tổ chức giao thông mới trên đường Võ Văn Tần (TP.HCM), nhiều người đi đường vẫn chưa quen với việc xe máy được lưu thông hai chiều. Một số phương tiện còn đi nhầm phần đường, trong khi tài xế xe công nghệ đánh giá phương án mới giúp việc đón, trả khách thuận tiện hơn.

Sáng 5/10, đường Võ Văn Tần, đoạn từ Công trường Quốc tế đến đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Xuân Hòa, TP.HCM), bắt đầu được tổ chức lại giao thông theo phương án mới.

Clip: Quân

Theo đó, xe máy được phép lưu thông hai chiều trên đoạn đường này. Ô tô chỉ được chạy một chiều theo hướng từ Công trường Quốc tế đến Cách Mạng Tháng Tám. Dọc tuyến, cơ quan chức năng đã treo các pa nô thông báo phương án tổ chức giao thông mới, trong đó hướng dẫn rõ chiều lưu thông của xe máy và thời gian cấm dừng, đỗ.

Từ ngày 5/10, tuyến đường cũng cấm dừng, đỗ xe trong các khung giờ 6h - 9h và 16h - 19h; cấm đỗ xe từ 9h - 16h và 19h - 6h sáng hôm sau.

Các pa nô thông báo phương án tổ chức giao thông mới được treo dọc tuyến đường (Ảnh: Quân)

Vạch vàng nét đứt phân chia hai chiều xe chạy đang được lực lượng chức năng hoàn thiện trên tuyến Võ Văn Tần (Ảnh: Quân)

(Ảnh: Quân)

Sáng đầu tuần, lực lượng chức năng có mặt tại nhiều nút giao trên tuyến để hướng dẫn, điều tiết phương tiện, giúp người dân làm quen với cách tổ chức giao thông mới.

Theo ghi nhận, giao thông trên tuyến không xảy ra ùn ứ. Tuy nhiên, việc thay đổi thói quen di chuyển khiến không ít người còn lúng túng.

Khác với trước đây, khi toàn bộ dòng xe trên tuyến chủ yếu được tổ chức theo một chiều, nay người đi xe máy có thể chạy theo hướng từ Cách Mạng Tháng Tám về Công trường Quốc tế. Do phương án mới vừa được áp dụng, một số người đi xe máy và ô tô vẫn chưa quen với cách phân chia phần đường. Có thời điểm, phương tiện đi vào phần đường dành cho chiều ngược lại.

Vạch vàng nét đứt phân chia hai chiều xe chạy cũng đang được lực lượng chức năng hoàn thiện để phù hợp với phương án mới. Đáng chú ý, phần đường theo hướng từ Công trường Quốc tế đến Cách Mạng Tháng Tám rộng hơn chiều ngược lại. Vạch phân chia hai chiều không nằm chính giữa mặt đường mà được bố trí lệch về một bên.

Sáng 5/10, nhiều người dân còn bỡ ngỡ khi lần đầu di chuyển theo phương án cho xe máy lưu thông hai chiều trên đường Võ Văn Tần

Đường Võ Văn Tần được tổ chức cho xe máy chạy hai chiều, trong khi ô tô chỉ được lưu thông một chiều từ Công trường Quốc tế về Cách Mạng Tháng Tám

Theo phương án mới, phần đường dành cho chiều từ Công trường Quốc tế đến Cách Mạng Tháng Tám rộng hơn chiều ngược lại (Ảnh: Quân)

Việc này khiến một số người lần đầu di chuyển theo chiều ngược lại còn khá dè dặt.

Anh Nguyễn Công Thành, người làm việc trong khu vực, cho biết việc cho xe máy chạy hai chiều giúp người dân thuận tiện hơn nhưng cần thêm thời gian để mọi người làm quen.

"Từ lúc mà con đường này mở hai chiều đó, người dân thuận tiện lưu thông lắm nhưng vẫn có nhiều người chưa quen. Thường người ta đi bên kia quen rồi. Nói chung từ từ cũng sẽ biết nhiều hơn thôi", anh Thành nói.

Theo anh, việc một số người chưa quen trong những ngày đầu là điều khó tránh khỏi, bởi trước đó người dân đã hình thành thói quen di chuyển theo hướng cũ.

Với những người thường xuyên di chuyển trên đường Võ Văn Tần, thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp việc đi lại thuận tiện hơn, đặc biệt trong những khung giờ đông phương tiện.

Ông Đỗ Đình Thơ, tài xế xe ôm, cho rằng phương án mới có lợi cho những người sử dụng xe hai bánh.

"Giờ cao điểm mà mấy cái xe lớn mấy chục chỗ thì nhiều khi nó kẹt xe. Nhưng tôi làm đường như này cũng thuận lợi cho tài xế, đi tới đi lui được. Hay là xe hai bánh, xe ôm như tôi. Giờ này thì thoải mái rồi", ông Thơ chia sẻ.

Theo ông Thơ, việc xe máy có thể đi cả hai chiều giúp tài xế không phải vòng xa khi cần tiếp cận một địa điểm nằm ở phía đối diện tuyến đường. Đây cũng là điểm được các tài xế xe công nghệ đặc biệt quan tâm, bởi việc phải quay đầu hoặc đi vòng có thể ảnh hưởng đến thời gian đón khách.

Giao thông trên đường Võ Văn Tần sáng 5/10 không xảy ra ùn ứ, dù nhiều người vẫn cần thêm thời gian để làm quen với cách phân luồng mới (Ảnh: Quân)

Anh Nguyễn Văn Quảng, tài xế xe ôm công nghệ, cho biết những ngày đầu anh vẫn cảm thấy khá bỡ ngỡ, một phần do bản đồ trên ứng dụng chưa cập nhật kịp phương án giao thông mới.

"Thấy rất bỡ ngỡ vì trên bản đồ nó chưa cập nhật ấy, mình không để ý có thể là chạy sai vì bản đồ vẫn đang là một chiều", anh Quảng nói.

Theo nam tài xế, việc chưa đồng bộ giữa thực tế và bản đồ khiến người thường xuyên sử dụng ứng dụng dẫn đường phải chú ý hơn khi di chuyển trên tuyến. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp chạy thử, anh đánh giá phương án mới mang lại sự thuận tiện rõ rệt.

Do chưa quen với phương án mới, một số xe máy còn đi vào phần đường dành cho chiều lưu thông ngược lại (Ảnh: Quân)

"Hôm qua mình đi thử rồi thì thấy tiện lợi cho cả hai đấy, tiện lợi cho cả mình và khách. Khi mình muốn tìm chỗ nào đó đứng rất là dễ. Không phải quay đầu", anh Quảng chia sẻ.

Với tài xế xe công nghệ, việc có thể tiếp cận cả hai chiều đường giúp họ chủ động hơn khi tìm vị trí đón khách, thay vì phải đi thêm một đoạn rồi quay đầu để tiếp cận đúng địa điểm.

Việc tổ chức cho xe máy lưu thông hai chiều trên đường Võ Văn Tần được kỳ vọng giúp phân bổ lại dòng phương tiện, giảm áp lực cho một số tuyến đường lân cận như Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng Tám.